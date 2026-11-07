Ramayana Day 2 BO: দ্বিতীয় দিনে কমলো আয়, আদিপুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রণবীরের রামায়ণ! দু-দিনে আয় কত?

Ramayana Day 2 BO: দ্বিতীয় দিনে কমলো আয়, আদিপুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রণবীরের রামায়ণ! দু-দিনে আয় কত?
রামায়ণের একটি শক্তিশালী শুরু হয়েছিল তবে এখনও জওয়ান, ধুরন্ধর 2 এবং এমনকি আদিপুরুষের মতো চলচ্চিত্রের গতির চেয়ে পিছিয়ে ছিল।
নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত বহুপ্রতীক্ষিত মহাকাব্যিক সিনেমা ‘রামায়ণ: পার্ট ১’ (Ramayana)-এর সূচনা হয়তো নির্মাতাদের প্রত্যাশার মতো অতটা উত্তাল হয়নি, তবুও দেশজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে এই ছবি। প্রি-দীপাবলি (Pre-Diwali) মুক্তির ইতিহাসে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে দ্বিতীয় দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি অতিক্রম করে ফেলেছে রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী অভিনীত এই সিনেমা।
তবে প্রথম কর্মদিবস এবং শুক্রবারের প্রভাবে প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে কালেকশনে কিছুটা পতন দেখা গেছে। এখন দেখার বিষয়, সপ্তাহান্তের দীপাবলির ছুটিতে ভালো রিভিউ, আর দর্শকদের ভালোবাসা ছবিটির আয়কে কতটা উচ্চতায় নিয়ে যায়।
২ দিনে কত ব্যবসা করল ‘রামায়ণ’?
প্রথম দিন (বৃহস্পতিবার): মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বজুড়ে উন্মাদনার মাঝে কেবল ভারতেই নিট ৬৪.৮৫ কোটি টাকা আয় করে ছবিটি, যা বলিউডের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ ওপেনিং। এটি শাহরুখ খানের ‘পঠান’ (৫৭ কোটি), রণবীরের ‘অ্যানিমেল’ (৬৩ কোটি) এবং ‘দৃশ্যম ২’ (৬২ কোটি)-এর প্রথম দিনের আয়কে পেছনে ফেলে দিয়েছে।
দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার): কাজের দিন হওয়ায় সকালের শো-তে গতি কিছুটা কম ছিল। রাত ১০টা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, দ্বিতীয় দিনে ছবিটি আংশিক পতন সহ ৪৮.৩৫ কোটি টাকা নিট আয় করেছে।
মোট ২ দিনের কালেকশন: প্রথম দুই দিনে ভারতে ‘রামায়ণ’-এর মোট নিট সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৩.২০ কোটি টাকা।
দক্ষিণী বাজারে চিন্তা এবং ‘আদিপুরুষ’-এর সাথে তুলনা:
ছবিটির জন্য সবথেকে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ ভারতের বাজার। রাবণ চরিত্রে মেগাস্টার যশ (Yash) থাকা সত্ত্বেও কন্নড় ভাষায় ছবিটির শুরু অত্যন্ত ধীরগতির। প্রথম দিনে কন্নড় সংস্করণ মাত্র ৭.৫০ কোটি টাকা আয় করে এবং দ্বিতীয় দিনেও বড় কোনো উত্থান দেখা যায়নি। তেলেগু সংস্করণে ব্যবসা কিছুটা ভালো হলেও তামিল ও মালেয়ালম ভাষার কালেকশন বেশ ধীরগতির। আয় মূলত হিন্দি ভার্সনের ওপর ভর করেই এগোচ্ছে।
অন্য বর্ণাঢ্য প্রজেক্ট ‘আদিপুরুষ’-এর সাথে তুলনায় ‘রামায়ণ’ এখনও কিছুটা পিছিয়ে। প্রথম দুই দিনে আদিপুরুষ আয় করেছিল ১৫১ কোটি টাকা। তবে লক্ষণীয়, আদিপুরুষের প্রথম দুদিন ছিল শুক্র ও শনিবার (সপ্তাহান্ত), যেখানে রামায়ণের প্রথম দুদিন পড়েছিল বুধ ও বৃহস্পতিবারের মতো কর্মদিবসে।
‘রামায়ণ: পার্ট ১’ ছবি সংক্রান্ত বিবরণ:
নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিওজ, DNEG এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি এই ছবিটিকে দুই পর্বে ভাগ করে প্রেক্ষাগৃহে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
কাস্টিং: ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, দেবী সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণ চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রবি দুবে।
নির্মাতাদের আশা, দর্শক ও সমালোচকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ওপর ভর করে দীপাবলির এই বড় ছুটির উইকএন্ডে ‘রামায়ণ’ বক্স অফিসে অভাবনীয় ঘুরে দাঁড়াবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More