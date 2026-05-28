Swastika Dutta: ‘জোর করে কোনও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা…’, অতীত ভুলে কার ভরসায় ‘বাফার’ করছেন ‘প্রফেসর বিদ্যা’ স্বস্তিকা

Swastika Dutta: ‘জোর করে কোনও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা…’, অতীত ভুলে কার ভরসায় ‘বাফার’ করছেন ‘প্রফেসর বিদ্যা’ স্বস্তিকা
প্রাক্তন প্রেমিক অন্য কারুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন, ওদিকে স্বস্তিকার মনেও নাকি নতুন বসন্ত। অর্ণবের সঙ্গে প্রেমচর্চার মাঝে এসব কী বললেন নায়িকা?
টলিপাড়ার অন্যতম ‘টক অফ দ্য টাউন’ ছিলেন তাঁরা। গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম, মান-অভিমান আর তারপরেই সেই হাই-প্রোফাইল বিচ্ছেদ— সব মিলিয়ে স্বস্তিকা দত্তর প্রেম নিয়ে একটা সময় নেটপাড়ায় চর্চার অন্ত ছিল না। এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। শোভন এখন সোহিনীতে থিতু। হালে ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’-র কো-স্টার অর্ণবের সঙ্গে নায়িকার প্রেমের চর্চা ইতিউতি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই সব গুঞ্জন, ভাঙা-গড়ার খেলা থেকে নিজেকে যেন এক ঝটকায় অনেকটা দূরে সরিয়ে নিলেন অভিনেত্রী। সমাজমাধ্যমের দেওয়ালে এক দীর্ঘ, মননশীল পোস্টে উজাড় করে দিলেন নিজের ভেতরের ক্লান্তি আর নতুন করে বাঁচার জেদ।
‘জোর করে সম্পর্কে থাকার এনার্জি নেই!’
আজকাল সোশ্যালে স্বস্তিকার পোস্ট মানেই যেন এক অদ্ভুত নীরবতার লড়াই। সম্প্রতি ফেসবুকের দেওয়ালে স্টুডিও পাড়ার এক মিষ্টি সারমেয়কে আদরের মুহূর্ত তুলে ধরেছেন স্বস্তিকা। অভিনেত্রী যে ক্যাপশন জুড়লেন, তা এক লহমায় বদলে দিল অনেক সমীকরণ। কোনও লুকোছাপা না রেখেই স্বস্তিকা লিখেছেন:
‘বাস্তব জীবনে যখন আপনি নিজেই নিজের মতো থাকেন... জোর করে কোনও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, মিথ্যে বন্ধুত্ব কিংবা অপ্রয়োজনীয় আলাপচারিতার জন্য আমার আর কোনও এনার্জি অবশিষ্ট নেই। আমি এখন আমার পরিচিত সার্কেল আর এই চারপেয়ে (pawsitive) বন্ধুদের মাঝেই থাকি। এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।’
কো-স্টার অর্ণবের সঙ্গে প্রেমচর্চার মাঝে স্বস্তিকার এই ‘pawsitive’ অর্থাৎ পোষ্যদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার কথা কি বিশেষ কোনও ইঙ্গিত দিল? উত্তর অবশ্য স্বস্তিকার চেনা দার্শনিক মেজাজেই লুকিয়ে।
ইমোশনাল এনার্জি শেষ, কিন্তু প্যাশন বাকি!
অনেকেই মনে করেছিলেন, একের পর এক বিতর্কে হয়তো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন অভিনেত্রী। এর আগে কো-স্টার ক্রুশল আহুজার সঙ্গেও স্বস্তিকার সমীকরণ নিয়ে কম চর্চা হয়নি। এদিন স্বস্তিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি ফুরিয়ে যাননি। নিজের পোস্টে তিনি যোগ করেন, ‘আমার আবেগতাড়িত এনার্জি হয়তো শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার ভেতরের প্যাশন (উন্মাদনা) কল্পনার চেয়েও বেশি। বেঁচে থাকার, কাজ করার, ভালোবাসার, কাঁদার, হাসার আর নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার প্যাশন!’ জীবন তাঁকে খুব বেশি কিছু দেয়নি, আবার কেড়েও নেয়নি— এই আপ্তবাক্য মেনে নিয়েই স্বস্তিকার উপলব্ধি, ‘কখনও কষ্ট পাওয়া, কখনও থমকে যাওয়া (Buffer)... জীবনটা লোড হচ্ছে!’
এল-নিনোতেও গলবেন না স্বস্তিকা!
প্রেমের টানাপোড়েন বা কেরিয়ারের চড়াই-উতরাই— কোনো কিছুতেই যে তিনি সহজে দমে যাওয়ার পাত্রী নন, তা তাঁর পোস্টের শেষ লাইনেই স্পষ্ট। স্বস্তিকা লিখেছেন, ‘ততদিন পর্যন্ত কোনো ‘এল-নিনো’ (উষ্ণ জলবায়ু) বা অন্য কিছুর ধাক্কায় গলে যাবেন না…’। টলিপাড়ার ফিসফিসানি বলছে, শোভন এখন অতীত, আর অর্ণবের সঙ্গে সমীকরণটা নেহাতই সহ-অভিনেতার। আপাতত স্বস্তিকা নিজের শর্তে, নিজের চেনা খোলসে ‘বাফারিং’ পিরিয়ড কাটাচ্ছেন। নতুন স্বস্তিকার এই ‘লোডিং’ পর্ব পর্দার বাইরেও যে বেশ জমজমাট, তা বলাই বাহুল্য!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More