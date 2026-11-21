প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
Sreelekha Mitra:'আহারে বলে সহানুভূতি দেখাবেন না..’ বিশেষ দিনে কনের সাজে ছবি দিলেন ডিভোর্সি শ্রীলেখা!প্রাক্তন বরকে চেনেন?
হতে পারত ২৩তম বিবাহবার্ষিকী, কিন্তু হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন বহু আগেই। তবু বিয়ের জন্মদিনে কনের সাজে ছবি দিলেন শ্রীলেখা। কেন জানেন?
সোশাল মিডিয়ায় বরাবরই ছকভাঙা ও স্পষ্টবাদী অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। জীবনের কোনো অধ্যায় নিয়েই লুকোচুরি করতে পছন্দ করেন না তিনি। সম্প্রতি নিজের বিয়ের দিনের একটি পুরনো ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নেটিজেনদের নজর কাড়লেন অভিনেত্রী। ঠিক ২৩ বছর আগে, ২০ নভেম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শ্রীলেখা। তবে বিয়ের ছবি পোস্ট করলেও, সেখানে কোনো ‘দুঃখ’ বা ‘আক্ষেপ’-এর জায়গা নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বরং নিজেকে ‘সিঙ্গল’ দাবি করে, অকারণ সহানুভূতি না দেখানোর অনুরোধ জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
বিয়ের ছবি শেয়ার করে কী লিখলেন শ্রীলেখা মিত্র?
বিয়ের কনের সাজে নিজের একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করে শ্রীলেখা মিত্র লিখেছেন, ‘খুব দুঃখ পেয়ে ছবিটা শেয়ার করছি, এমনটা একেবারেই নয়। তাই প্লিজ, কেউ এসে আহারে-উহুরে করে সিমপ্যাথি দেখাবেন না। কোনো সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করুন, আমি অনেকের চেয়ে অনেক ভালো আছি। সিঙ্গল, নট সো রেডি টু মিঙ্গল!’
ছবিটির প্রসঙ্গে অভিনেত্রী আরও লেখেন, এটি এক অল্পবয়সি মেয়ের ছবি, যে দু’চোখভরা স্বপ্ন ও একরাশ আশা নিয়ে জীবনের পথে পা বাড়িয়েছিল। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও পথ পেরিয়েই আজকের ‘শ্রীলেখা’ তৈরি হয়েছেন, তাই কোনো ‘রিগ্রেট’ (আক্ষেপ) নেই তাঁর।
পথকুকুরদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে শ্রীলেখা জানান, সারমেয় ছানাগুলোর দত্তক ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে ২০ নভেম্বর তাঁর বিয়ের দিন ছিল (এবং ওই দিনেই তাঁর প্রয়াত বাবারও জন্মদিন ছিল)। ছবিটির মধ্যে কোনো লুকোনো বার্তা বা গল্প না খোঁজারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
চেনেন শ্রীলেখা মিত্রের প্রাক্তন স্বামীকে? কে তিনি?
অনেকেরই মনে কৌতূহল জাগে, শ্রীলেখা মিত্রের প্রাক্তন স্বামী কে এবং কী তাঁর পরিচয়?
২০০৩ সালের ২০ নভেম্বর সিনেম্যাটোগ্রাফার শিলাদিত্য সান্যাল-এর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন শ্রীলেখা মিত্র। টলিউডের অন্দরে পরিচিত নাম শিলাদিত্য। একাধিক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র এবং ছবির ক্যামেরার নেপথ্যে কাজ করেছেন তিনি। বিয়ের পর তাঁদের কোল আলো করে আসে একমাত্র কন্যা সন্তান ঐশী (মাইয়া)।
কেন ভেঙেছিল শ্রীলেখা ও শিলাদিত্যর ১০ বছরের দাম্পত্য?
প্রেম করে বিয়ে করলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাঁদের সংসার। বিয়ের প্রায় ১০ বছর পর, ২০১৩ সালে আইনি বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন শ্রীলেখা মিত্র এবং শিলাদিত্য সান্যাল। বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে কখনোই কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি দু’জনের কেউই। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শ্রীলেখা জানিয়েছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দু’জনের জীবনদর্শন, ভাবনাচিন্তা এবং মানসিকতার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। একে অপরের প্রতি তিক্ততা বাড়িয়ে এক ছাদের তলায় থাকার চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন তাঁরা।
বিচ্ছেদের পর মেয়ে ঐশীকে একাই বড় করে তুলেছেন শ্রীলেখা। তবে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে আজও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন অভিনেত্রী এবং মেয়ের সমস্ত দায়িত্ব দু’জনে মিলেই পালন করেন।