‘আমায় একটা গাড়ি উপহার দিয়েছিল…’! কনম্যান সুকেশকে নিয়ে নীরাবতা ভাঙলেন নোরা ফতেহি

‘আমায় একটা গাড়ি উপহার দিয়েছিল…’! কনম্যান সুকেশকে নিয়ে নীরাবতা ভাঙলেন নোরা ফতেহি
নোরা ফাতেহির নাম কিছুদিন আগে কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে জুড়েছিল, যা নিয়ে অভিনেত্রী এখন নীরবতা ভেঙেছেন। তিনি সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।
নোরা ফাতেহি বিগত বছরে জড়িয়েছিলেন বড় বিতর্কে। বিশেষ করে প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর পর। ২০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন নোরাও। সম্প্রতি নোরা ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই সময় এই বিতর্কের কারণে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আজও তাঁর কাজকে কীভাবে এটি ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে।
এখনো ভয় পান নোরা
'ড্রিম উইথ ডক্টর শিন' পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে নোরা বলেন যে তিনি সেই পরিস্থিতি কখনও ভুলতে পারবেন না। তিনি বলেন, ‘আমি এতটাই মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলাম যে আজও, আমার এজেন্সি কোনো অনুষ্ঠানের ডাক পেলে আমি শুধু টাকা উপার্জনের জন্যই যাই। কিন্তু এরপর কী হবে তা ভেবে আমার ভয় লাগে। আমাকে নিয়ে অনেক নেতিবাচক কথা বলা হয়েছিল। আমার মা আমাকে চেনেন এবং তিনি আমাকে কীভাবে বড় করেছেন তা জানেন, আমার বন্ধুরাও জানে। তবু ভয় হত, তাঁরাও লোকের বলা কথা বিশ্বাস করবে না তো? সেই সময়টা খুব সংবেদনশীল ছিল। আমি অনেক ব্র্যান্ড হারিয়েছি। শুধু ওই একটা লোকের কারণে। মানুষ আজও আমাকে দেখলে বলে, ‘তুমি কি ওই লোকটাকে চেনো? তুমি কি ওর সঙ্গে প্রেম করতে?’
নোরা জানালেন তিনি কী কী উপহার পেয়েছিলেন
নোরা ব্যাখ্যা করেন যে এই বিতর্ককে ঘিরে জনমনে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। মানুষ ধরে নিতে শুরু করেছিল যে সুকেশের সঙ্গে তার সত্যিই প্রেমের সম্পর্ক ছিল। নোরা বলেন, ‘মানুষের ভাবা উচিত তারা তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে ব্যবহার করছে। কর্মফল সত্যি। হ্যাঁ, আমি সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সেখানে তার পরিবার ও স্ত্রী-সহ কিছু মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে একটি গাড়ি এবং অন্যান্য জিনিস উপহার দিয়েছিল, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক ছিল।’
নোরা আফসোস করেন, যদি কেউ থাকত
এরপর নোরা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সঙ্গে তার অভিজ্ঞতাকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘ওই দুই বছর আমি যা সহ্য করেছি তা ছিল ভয়াবহ। আমার নিজের জন্য খারাপ লাগে। আমার আফসোস হয়, যদি কেউ থাকত যে আমাকে সাহায্য করতে পারত। সেই পরিস্থিতি থেকে বের হতে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।’ আরও অনেক শিল্পী ও অভিনেতা একই পরিস্থিতিতে ছিলেন, কিন্তু তারা দ্রুতই সামলে উঠেছিলেন। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল যে, আমাকে নিয়ে এমন একটি গল্প তৈরি করা হয়েছিল যে, আমি এই লোকটির সঙ্গে প্রেম করেছি এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি।
লোকেরা আমার সাথে অনেক অন্যায় করেছে: নোরা
অবশেষে, নোরা বলল, ‘মারাত্মক কঠিন সময় ছিল ওটা। আমার খুব একা লাগত। আমি খুব বিভ্রান্ত ছিলাম। আমার জন্য সময়টা ছিল খুব অদ্ভুত। আমি অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং আমার মনে হচ্ছিল যে লোকেরা আমার সঙ্গে অনেক অন্যায় করছে।’
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