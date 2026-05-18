মৌনি-দিশা ‘সমকামী’, ডিভোর্সের পর ট্রোল! বলিউডের আর কোন তারকার নামে আছে এমন অপবাদ
সূরজের সঙ্গে ডিভোর্সের পর, মৌনি আর দিশা-র বন্ধুত্বকেই অনেকে দায়ি করতে থাকেন বিয়ে ভাঙার কারণ হিসেবে। তবে দিশা-মৌনিরা প্রথম নন, এর আগেও বলিউডের বহু তারকার গায়ে লেগেছে ‘সমকামি’ তকমা। জানেন তাঁরা কারা?
বিয়ের ৪ বছর হতে না হতেই যেন আচমকাই শেষ হল মৌনি রায় ও সূরজ নামবিয়ারের রূপকথার সফর। দুজনে ইতিমধ্যেই যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে দিয়েছেন ডিভোর্সের খবরে সিলমোহর। এরপরই মৌনি রায়-এর সঙ্গে বলিপাড়ার আরেক নায়িকা দিশা পাটানি-র নাম জোড়ে। দুজনকে নিয়ে শুরু হয় ‘সমকামিতা’র কদর্য ইঙ্গিত। এমনকী, মৌনি আর দিশা-র বন্ধুত্বকেই অনেকে দায়ি করতে থাকেন ডিভোর্সের কারণ হিসেবে। তবে দিশা-মৌনিরা প্রথম নন, এর আগেও বলিউডের বহু তারকার গায়ে লেগেছে ‘সমকামি’ তকমা।
করণ জোহর:
বলিউডের প্রথম সারির নায়কদের প্রেম ভাঙুক বা বিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট হোক বা কোনো নিউজ রিপোর্ট, সেই নায়কের সঙ্গে করণ জোহরের নাম জড়াবেই। করণ তাঁর আত্মজীবনী ‘অ্যান আনসুইটেবল বয়’ -এ নিজের যৌন অভিমুখ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। যদিও প্রেমিকের তালিকায় কারা ছিলেন, তা নিয়ে কখনোইসেভাবে কথা বলেননি। গোপনীয়তা রেখেছেন ব্যক্তিজীবন।
কার্তিক কুমার ও শাহরুখ খান:
তামিল গায়িকা ও আরজে সুচিত্রা তাঁর প্রাক্তন স্বামী কার্তিক কুমারের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে বিতর্কিত অভিযোগ তুলেছিলেন। দাবি করেছিলেন যে, লন্ডনে শাহরুখ খান ও করণ জোহরের সঙ্গে তাঁর বরের নাকি সমকামী সম্পর্ক ছিল।
এখানেই শেষ নয়, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, রণবীর সিং-এর মতো অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা অয়ন মুখোপাধ্যায় প্রায়শই তাঁদের যৌন পরিচয় নিয়ে গুঞ্জনের শিকার হয়েছেন। যদিও তারকারা কোনোদিনই এই অযাচিত ব্যাপারে মন্তব্য করেননি।
ডিভোর্স নিয়ে কী বলেন মৌনি ও সূরজ:
নিজেদের ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার এবং মতপার্থক্যের কারণে এই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন। তাঁরা লেখেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু সংবাদমাধ্যম যে ধরনের কুরুচিকর ও কল্পনাপ্রসূত খবর পরিবেশন করছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, আমরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কঠিন সময়ে আমরা ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিতে চাই।’ এর পাশাপাশি এই কঠিন সময়ে তাঁদের একা ছেড়ে দেওয়ার আবেদনও করেছেন।
প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে দুবাইতে আলাপ হয় মৌনি ও সূরজের। করোনা লকডাউনের কঠিন সময় দুবাইতে সুরজের পরিবারের সঙ্গেই কাটান মৌনি। যা তাঁদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। এরপর ২০২২ সালে গোয়া-য় বিয়ের অনুষ্ঠান। আর চার বছর পর, দুজনের পথ হল আলাদা। এখন নতুন করে সবটা শুরু করার পালা।
- ABOUT THE AUTHOR
