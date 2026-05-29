    Salman Khan 1st Girlfriend: কলেজে আলাপ, এই মেয়েই সলমনের প্রথম প্রেমিকা! সম্পর্ক ভাঙে সঙ্গীতা বিজলানির কারণে

    একটি পুরোনো ম্যাগাজিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যাতে আরবাজ খানের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার রয়েছে, যেখানে তিনি সলনমন খানের প্রথম বান্ধবীর কথা বলেছেন। সঙ্গীতা বিজলানির কারণে কীভাবে সেই সম্পর্ক ভাঙে, তা নিয়েও কথা বলেছিলেন আরবাজ।

    May 29, 2026, 19:41:16 IST
    By Tulika Samadder
    ৫৮ বছর বয়সে এসেও বিবাহিত বলিউডের দাবাং খান সলমন খান। ইন্ডাস্ট্রির বেশ কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অভিনেতার। যার মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীতা বিজলানি, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং ক্যাটরিনা কাইফ। যখনই সলমন খানের প্রেম জীবন নিয়ে আলোচনা হয়, প্রায়শই সঙ্গীতা বিজলানির নামই প্রথমেই মনে আসে। তবে, আপনি এটা জেনে অবাক হতে পারেন যে সঙ্গীতা বিজলানি সালমান খানের প্রথম প্রেম ছিলেন না। চলুন জেনে নেওয়া যাক সলমন খানের প্রথম প্রেম কে ছিলেন?

    সলমন খান-সঙ্গীতা বিজলানি।
    কে ছিলেন সলমন খানের প্রথম প্রেম?

    সম্প্রতি, একজন রেডিট ব্যবহারকারী পুরনো ম্যাগাজিনের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। এই ম্যাগাজিনগুলোতে আরবাজ খান দাদা সলমনের প্রথম প্রেমের কথা প্রকাশ করেছেন।

    আরবাজ বলেন, ‘তিন ভাই যখন বড় হচ্ছিলাম, আমরা একে অপরের সঙ্গে আমাদের গোপন কথা শেয়ার করতাম। স্কুল শেষ করার আগেই সলমন মেয়েদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এরপর কলেজে তাঁর সঙ্গে অনুরাধা প্যাটেলের বোন শাহীনের দেখা হয়। সলমন সত্যিই শাহীনকে ভালোবাসতেন। তিনি অনেক নারীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু শাহীনের মতো প্রভাব আর কেউই তার উপর ফেলেনি।’

    আরবাজ খানের একটি পুরনো সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, সলমন খান ও শাহীন তিন বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন। তবে পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেই পুরনো সাক্ষাৎকার অনুসারে, সলমনের জীবনে সঙ্গীতা বিজলানির আগমনের কারণেই এই বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

    এরপর সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে প্রেম হয় সলমন খানের

    আরবাজ খান সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, সম্পর্কের মধুচন্দ্রিমা পর্ব শেষ হওয়ার পর সলমন ও শাহীনের সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। এটি ঘটেছিল যখন সালমান খান সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন। সলমন খানের সঙ্গে সঙ্গীতা বিজলানির পরিচয় হয় প্রায় ১৯৮৮ সালের দিকে। সেই সময় দুজনেই মডেলিংয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করছিলেন। সঙ্গীতা সবেমাত্র একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সলমন খানের সঙ্গে সঙ্গীতার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এদিকে, শাহীন সন্দেহ করতে শুরু করেন যে সঙ্গীতার সঙ্গে সলমন খানের কিছু একটা চলছে। সলমন শীঘ্রই শাহীনকে সঙ্গীতার ব্যাপারে সব জানান।

    বিচ্ছেদের পর শাহীন লন্ডনের চলে যান

    সত্যটা জানার পর শাহীনের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। শাহীন সলমনকে গভীরভাবে ভালোবাসত। তিনি সবকিছু ভুলে যেতে এবং এমনকী সালমানকে ক্ষমা করে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, যদি সলমন সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করত। কিন্তু সঙ্গীতা বিজলানিকে ছাড়েননি সলমন। এরপর শাহীন লম্বা সময়ের জন্য লন্ডন চলে যায় এবং সে যখন ফিরে আসে, ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

