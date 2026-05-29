Salman Khan 1st Girlfriend: কলেজে আলাপ, এই মেয়েই সলমনের প্রথম প্রেমিকা! সম্পর্ক ভাঙে সঙ্গীতা বিজলানির কারণে

Salman Khan 1st Girlfriend: কলেজে আলাপ, এই মেয়েই সলমনের প্রথম প্রেমিকা! সম্পর্ক ভাঙে সঙ্গীতা বিজলানির কারণে
একটি পুরোনো ম্যাগাজিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যাতে আরবাজ খানের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার রয়েছে, যেখানে তিনি সলনমন খানের প্রথম বান্ধবীর কথা বলেছেন। সঙ্গীতা বিজলানির কারণে কীভাবে সেই সম্পর্ক ভাঙে, তা নিয়েও কথা বলেছিলেন আরবাজ।
৫৮ বছর বয়সে এসেও বিবাহিত বলিউডের দাবাং খান সলমন খান। ইন্ডাস্ট্রির বেশ কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অভিনেতার। যার মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীতা বিজলানি, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং ক্যাটরিনা কাইফ। যখনই সলমন খানের প্রেম জীবন নিয়ে আলোচনা হয়, প্রায়শই সঙ্গীতা বিজলানির নামই প্রথমেই মনে আসে। তবে, আপনি এটা জেনে অবাক হতে পারেন যে সঙ্গীতা বিজলানি সালমান খানের প্রথম প্রেম ছিলেন না। চলুন জেনে নেওয়া যাক সলমন খানের প্রথম প্রেম কে ছিলেন?
কে ছিলেন সলমন খানের প্রথম প্রেম?
সম্প্রতি, একজন রেডিট ব্যবহারকারী পুরনো ম্যাগাজিনের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। এই ম্যাগাজিনগুলোতে আরবাজ খান দাদা সলমনের প্রথম প্রেমের কথা প্রকাশ করেছেন।
আরবাজ বলেন, ‘তিন ভাই যখন বড় হচ্ছিলাম, আমরা একে অপরের সঙ্গে আমাদের গোপন কথা শেয়ার করতাম। স্কুল শেষ করার আগেই সলমন মেয়েদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এরপর কলেজে তাঁর সঙ্গে অনুরাধা প্যাটেলের বোন শাহীনের দেখা হয়। সলমন সত্যিই শাহীনকে ভালোবাসতেন। তিনি অনেক নারীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু শাহীনের মতো প্রভাব আর কেউই তার উপর ফেলেনি।’
আরবাজ খানের একটি পুরনো সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, সলমন খান ও শাহীন তিন বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন। তবে পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেই পুরনো সাক্ষাৎকার অনুসারে, সলমনের জীবনে সঙ্গীতা বিজলানির আগমনের কারণেই এই বিচ্ছেদ ঘটেছিল।
এরপর সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে প্রেম হয় সলমন খানের
আরবাজ খান সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, সম্পর্কের মধুচন্দ্রিমা পর্ব শেষ হওয়ার পর সলমন ও শাহীনের সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। এটি ঘটেছিল যখন সালমান খান সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন। সলমন খানের সঙ্গে সঙ্গীতা বিজলানির পরিচয় হয় প্রায় ১৯৮৮ সালের দিকে। সেই সময় দুজনেই মডেলিংয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করছিলেন। সঙ্গীতা সবেমাত্র একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সলমন খানের সঙ্গে সঙ্গীতার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এদিকে, শাহীন সন্দেহ করতে শুরু করেন যে সঙ্গীতার সঙ্গে সলমন খানের কিছু একটা চলছে। সলমন শীঘ্রই শাহীনকে সঙ্গীতার ব্যাপারে সব জানান।
বিচ্ছেদের পর শাহীন লন্ডনের চলে যান
সত্যটা জানার পর শাহীনের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। শাহীন সলমনকে গভীরভাবে ভালোবাসত। তিনি সবকিছু ভুলে যেতে এবং এমনকী সালমানকে ক্ষমা করে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, যদি সলমন সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করত। কিন্তু সঙ্গীতা বিজলানিকে ছাড়েননি সলমন। এরপর শাহীন লম্বা সময়ের জন্য লন্ডন চলে যায় এবং সে যখন ফিরে আসে, ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল।
