Pori Moni 3rd Child: তিন নম্বর সন্তানের মা হলেন পরীমণি! ছেলে না মেয়ে এল কোলে? আর ক'টা বাচ্চা চাই? খোলসা নায়িকার

Pori Moni 3rd Child: তিন নম্বর সন্তানের মা হলেন পরীমণি! ছেলে না মেয়ে এল কোলে? আর ক'টা বাচ্চা চাই? খোলসা নায়িকার
Pori Moni 3rd Child: ফুটফুটে দুই সন্তানের মা পরীমণি। তবে বড় পরিবারের ইচ্ছে এবং আরও এক অনাথ শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে ফের পুত্র সন্তান দত্তক নিলেন নায়িকা।
বাংলাদেশের বিতর্কিত ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণি ফের খবরের শিরোনামে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একরত্তি শিশুকে কোলে নিয়ে একটি রহস্যময় ছবি পোস্ট করতেই নেটপাড়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। শরিফুল রাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের তিন বছর পর নিজের সোশাল অ্যাকাউন্টে এই ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লেখেন: ‘নাম্বার থ্রি ডান। আলহামদুলিল্লাহ’। কমেন্ট বক্সে নায়িকা স্পষ্ট করেছেন, মেয়ের পর এবার পুত্র সন্তান দত্তক নিয়েছেন তিনি।
৩ সন্তানের মা পরীমণি:
সন্তানদের প্রতি পরীমণির ভালোবাসা ও আবেগ নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের বড় পরিবারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর সংসারে দুটি সন্তান রয়েছে। অভিনেতা শরিফুল রাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সময় জন্ম হয় ছেলে শাহীম মুহাম্মদ পুণ্যের। বিচ্ছেদের পর থেকে ছেলে তাঁর কাছেই বড় হচ্ছে। গত বছর মে মাসে আইনি সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে সাফিরা সুলতানা প্রিয়ম নামের এক কন্যাসন্তানকে দত্তক নেন তিনি।
এবার পুত্র সন্তান দত্তক নিলেন পরীমণি
সোশাল মিডিয়ায় চশমা পরা স্টাইলিশ লুকে গাড়ি থেকে সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে তোলা ছবিটি পোস্ট করার পরই এই সুখবর ঘিরে তোলপাড় পরীর সোশ্য়াল মিডিয়ার দেওয়াল। নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর এই পোস্ট। পরীমণি জানিয়েছেন, এখনও ছেলের নাম ঠিক করেননি তিনি। শুধু তাই নয়, এক নেটিজেন প্রশ্ন করেন, ‘আর কটা চাই?’ নায়িকা সটান জানান- আর ৯৭টা। অর্থ শতসন্তানের জননী হতে চান পরীমণি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More