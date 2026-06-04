Nushrratt Bharuccha: আইপিএল জয়ের ভিডিয়োর নেপথ্যে এ কেমন আওয়াজ! আসল সত্যিটা জানালেন নুসরত নিজেই

অভিনেত্রী নুসরত ভরুচা এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন। গত রবিবার যখন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) আইপিএল ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন হয়, তখন নুসরত তার ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। সেই ভিডিয়োর পিছনে কিছু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, যা শুনে অনেকেই অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নুসরত নিজেই।
কী বললেন নুসরত?
অভিনেত্রী ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করা ভিডিয়োগুলি এবং ছবিগুলি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘পিছনে যে আওয়াজ শোনা গিয়েছে, তা কুকুরের বাচ্ছার কাঁদার আওয়াজ ছিল। কিছু মানুষের কথা শুনে হতবাক হতে হয়। আমি তাই সত্যিটা জানালাম।’
ভিডিয়োর পিছনে যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে নুসরত লেখেন, 'আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে ম্যাচ দেখছিলাম এবং তার ছোট পাপির কাঁদার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। এটা অন্য কোনও আওয়াজ নয়।'
অভিনেত্রী নিজের কথা প্রমাণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, 'এটা আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে আমি ম্যাচ দেখছিলাম। ওর মনে হয়েছে এমন কিছু ঘটতে পারে তাই আমায় বলে ভিডিয়ো ডিলিট করতে। আমি তাই সেটি ডিলিট করে দিই।
ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে নুসরত
ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে নুসরত লেখেন, ‘কেবলমাত্র মোবাইল ফোন থাকা মানে এটা নয় যে আপনি কাউকে বিরক্ত করা শুরু করবেন। কথার ভুল অর্থ নেওয়া এবং না কোনও মানুষের কথার ওপর চোখ বুজে বিশ্বাস করবেন না। চিন্তা ভাবনা পাল্টান এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করুন।’