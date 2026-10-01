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শুটিং ফ্লোরে দুর্ঘটনার শিকার নুসরত, ভর্তি হাসপাতালে, এখন কেমন আছেন নায়িকা?

মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন অভিনেত্রী নুসরত বারুচা। এই মুহূর্তে তিনি ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তবে কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বালিতে শুটিং চলাকালীন তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

Published on: Oct 1, 2026, 19:00:30 IST
By Swati Das Banerjee
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মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার অভিনেত্রী নুসরত বারুচা। এই মুহূর্তে তিনি ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তবে কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বালিতে শুটিং চলাকালীন তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

শুটিং ফ্লোরে দুর্ঘটনার শিকার নুসরত
শুটিং ফ্লোরে দুর্ঘটনার শিকার নুসরত

আরও জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে অভিনেত্রী রয়েছেন বালিতে। সেখানেই হচ্ছিল শুটিং। শুটিং ফ্লোরেই আচমকা আঘাত লাগে তাঁর। সেখানেই একটি হাসপাতালে তিনি ভর্তি। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বালিতেই থাকতে হবে কিছুদিন।

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কিছুদিন আগে বালি থেকে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন নুসরত। খুব সম্ভবত আগামী ছবিতে টাইগার শ্রফের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। তবে সেই ছবির শুটিং চলাকালীনই এই ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটা এখনও অজানা। এই ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে পশমিনা রোশন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এলভিশ যাদবকে।

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তবে এই প্রথমবার নয়, ২০১৩ সালে ‘আকেলি’ ছবির শুটিং চলাকালীন তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তখনও বেশ কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর ‘ছোরি ২’ শুটিংয়ের সময়ও মুখে চোটে লেগেছিল তাঁর। ২০২১ সালে ‘লভ রঞ্জন’-এর শুটিং চলাকালীনও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে কাজে ফেরেন।

Home/Entertainment/শুটিং ফ্লোরে দুর্ঘটনার শিকার নুসরত, ভর্তি হাসপাতালে, এখন কেমন আছেন নায়িকা?
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