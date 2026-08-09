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    Kamala Nibas-Zee Bangla: কমলা নিবাসে আদিত্য-পল্লবীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি! এন্ট্রি কথা-খ্যাত এই অভিনেত্রীর

    আদিত্য ও পল্লবীর মধ্যে যখন একটু একটু করে গভীর হচ্ছে সম্পর্ক, তখনই কলকাঠি নাড়তে প্রবেশ খলনায়িকার। কথা-খ্যাত এই অভিনেত্রীকে দেখা যাবে জি বাংলার কমলা নিবাসে।

    Published on: Aug 9, 2026, 09:30:35 IST
    By Tulika Samadder
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    খুব জলদিই বড় টুইস্ট আসতে চলেছে জি বাংলার ‘কমলা নিবাস’ ধারাবাহিকে। আদিত্য ও পল্লবীর মধ্যে যখন ভালোবাসার আগুন একটু একটু করে ধরছে, তখনই সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ। আর এই ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ হয়েই ধারাবাহিকে এন্ট্রি নিচ্ছে অলিভিয়া মালাকার।

    কমলা নিবাসে এন্ট্রি কথা-খ্যাত অলিভিয়া সরকারের।
    কমলা নিবাসে এন্ট্রি কথা-খ্যাত অলিভিয়া সরকারের।

    অলিভিয়া-র চরিত্রের নাম কী হবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে তাঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তছনছ হতে চলেছে আদিত্য ও পল্লবীর সমীকরণ তা স্পষ্ট। কমলা নিবাসের গল্পের মোড় ঘুরবে এমএলএ কৈলাশ দেবনাথ ও তাঁর স্ত্রীর আগমনে। আর এই কৈলাশ দেবনাথের মেয়ের চরিত্রেই দেখা যাবে অলিভিয়াকে বলে খবর।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় মুখ অলিভিয়া। ছোটবেলা থেকে নাচের প্রতি ভালোবাসা। নাচ শেখা। আর সেই সূত্র ধরেই অভিনয়ের প্রথম সুযোগ মিলেছিল ‘পুলিশ ফাইলস’-এ। যদিও সেটা শিশুশিল্পী হিসেবে। ক্যামেরার সামনে নিয়মিত কাজ ক্লাস টুয়েলভের পর। তিনি স্টার জলসা, জি বাংলাসহ বিভিন্ন চ্যানেলের জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ‘ইরাবতীর চুপকথা’, 'গৌরী এলো', এবং 'কথা'। 'মেঘ বৃষ্টির মলাট' নামক একটি বাংলা সিনেমাতেও তিনি অভিনয় করেছেন অলিভিয়া।

    যদিও লম্বা সময় ধরে বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টিআরপি আসছে না, তবে ‘কমলা নিবাস’ একসময় টিআরপি-তে দুর্দান্ত নম্বর পেয়েছে। কড়া টক্কর দিয়েছে প্রতিপক্ষ। ধারাবাহিকে শুরুর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। মধ্যবয়সী এক দম্পতি—শ্রীনিবাস গুহ ও তাঁর স্ত্রী কমলাকে কেন্দ্র করে এই ধারাবাহিক। সারা জীবন বহু কষ্ট করে মানুষ করেছে ছেলেমেয়েদের। থেকেছে ভাড়া বাড়িতে। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যারা নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখে। সঙ্গে শ্রীনিবাস ও কমলার মেয়েরা, যথা ঝিনুক, পল্লবীর জীবনের নানা জটিলতাও উঠে আসছে এখানে। আর পল্লবী চরিত্রে দেখা যাচ্ছে দেবাদৃতা বসুকে। আর পল্লবীর লাভ ইন্টারেস্ট আদিত্যর চরিত্রে দেখা যাচ্ছেঅভিনেতা ঋদ্ধিষ চৌধুরীকে।

    এখন দেখার অলিভিয়া মালাকার আসার পর গল্পে কোন মোড় আসে। প্রসঙ্গত, কমলা নিবাসের হিন্দি সংস্করণ লক্ষ্মী নিবাস-এ এই চরিত্রের নাম ছিল মাহি। হতে পারে, বাংলাতেও হয়তো এই একই নাম ব্যবহার করবেন নির্মাতারা। তবে নাম যাই হোক, নাকে দড়ি দিয়ে সকলকে ঘোরাতে প্রস্তুত অলিভিয়া। প্রতিদিন সন্ধ্য়া সাড়ে ৬টায় জি বাংলায় সম্প্রচার হয় কমলা নিবাস। আর ঠিক ওই সময় স্টার জলসায় সদ্য শুরু হয়েছে তিলোত্তমা। যাতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাচ্ছে সুস্মিতা দে-কে। ইতিমধ্যেই তিলোত্তমার গল্প বেশ টানটান। এখন টিআরপি-র ফল আসলেই বোঝা যাবে, দর্শকরা কাকে এগিয়ে রাখছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Kamala Nibas-Zee Bangla: কমলা নিবাসে আদিত্য-পল্লবীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি! এন্ট্রি কথা-খ্যাত এই অভিনেত্রীর
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