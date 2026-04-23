‘২৬ জন প্রাণ হারায়, ২৬ বিধবা’! পহেলগাঁও হামলার ১ বছরে বিবেক অগ্নিহোত্রীর পোস্ট

‘২৬ জন প্রাণ হারায়, ২৬ বিধবা’! পহেলগাঁও হামলার ১ বছরে বিবেক অগ্নিহোত্রীর পোস্ট
One Year of Pahalgam Tragedy: পহেলগাঁও হামলার বার্ষিকীতে বিবেক অগ্নিহোত্রী একটি আবেগঘন পোস্ট লিখেছেন। তিনি তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন– পহেলগাঁও হামলা। এক বছর। কখনো ভুলবেন না। কখনো ক্ষমা করবেন না।
চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পাহেলগাঁও হামলার প্রথম বার্ষিকীতে ভুক্তভোগীদের স্মরণ করে একটি আবেগঘন পোস্ট লিখেছেন। তিনি এই হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই ঘটনাকে কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় এবং এমন সহিংসতাকে কখনোই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। বিবেক লিখেছেন, সন্ত্রাস শুধু মানুষকে হত্যা করে না, এটি মানুষের জীবনকে মাঝপথেই থামিয়ে দেয়।
পাহেলগাঁও হামলার স্মৃতিচারণা বিবেক অগ্নিহোত্রীর
বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন— ‘২২ এপ্রিল। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন এগিয়ে যায় না। সেগুলো সেখানেই থেকে যায়, যেখানে সেগুলো ভেঙে গিয়েছিল। আমি সেই মানুষগুলোর কথা ভাবি, যাদের আমরা পাহেলগাঁও হামলায় হারিয়েছি। এক তরুণ নৌবাহিনীর অফিসার, যার বিয়ে হয়েছিল মাত্র ৬ দিন আগে, তিনি হানিমুনে গিয়েছিলেন। সেই হানিমুন, যা নতুন জীবনের সূচনা হওয়ার কথা ছিল। একজন মানুষ, যিনি ভক্তি নিয়ে সেখানে পৌঁছেছিলেন, জানতেন না যে ঘৃণা আপনার নাম জিজ্ঞেস করার আগেই আপনার জীবন কেড়ে নিতে পারে। কানপুরের এক তরুণ, যে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আর কখনো ফিরে আসেনি।’
‘লাখো আশা ভেঙে গিয়েছে, একটি জাতি আহত হয়েছে’
বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন— ‘ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি, ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন এবং একটাই সহিংসতা। ২৬টি প্রাণ চলে গিয়েছে, ২৬ জন বিধবা, ২৬টি পরিবার ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু ক্ষতি এর থেকেও অনেক গভীর। লাখো আশা ভেঙে গিয়েছে, একটি জাতি আহত হয়েছে এবং মানবতার উপর প্রশ্ন উঠেছে।’
সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কী বললেন বিবেক অগ্নিহোত্রী
বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেছেন যে, সন্ত্রাসবাদ শুধু মানুষকে হত্যা করে না, এটি মানুষের জীবনকে মাঝপথেই থামিয়ে দেয়। এটি পেছনে ফেলে যায় অসংখ্য অপূর্ণ কথা এবং এমন পরিবার, যাদের এখন নীরবতার সঙ্গে বাঁচতে শিখতে হবে।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া
এই ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন— ‘পাহেলগাঁও হামলার এক বছর। কখনো ভুলবেন না। কখনো ক্ষমা করবেন না।’ তাঁর এই পোস্টে বহু নেটিজেনরা হামলায় নিহতদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে নতুন সিনেমা
বিবেক অগ্নিহোত্রী বর্তমানে তাঁর নতুন সিনেমা ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। পাহেলগাঁও হামলার পর ভারতের সামরিক পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করেই এই সিনেমা তৈরি হবে।
এই চলচ্চিত্রটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল করমজিৎ সিং ধিলোঁ-এর লেখা বই অপারেশন সিন্দুর: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ ইন্ডিয়াজ ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান (Operation Sindoor: The Untold Story of India’s Deep Strikes Inside Pakistan)-এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন।