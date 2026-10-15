Sohini Guha Roy: ‘মা এসে গেছে…’, দুর্গার আগমনী বার্তা দিতেই ‘বাংলাদেশি’ মৌলবাদীদের নোংরা ট্রোলের শিকার সোহিনী!
নোংরা, আপত্তিকর ট্রোলের মুখে সোহিনী গুহ রায়। ছাড় পেলেন না মা দুর্গাও। নায়িকার পুজো পোস্ট ঘিরে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া।
দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে কুমোরটুলির মাটির গন্ধ ও প্রতিমা গড়ার আবহ চাক্ষুষ করতে অনেকেই সেখানে ভিড় জমান। টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহিনী গুহ রায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কুমোরটুলিতে তৈরি হতে থাকা এক দেবী প্রতিমার সামনে হলুদ কুর্তা পরে একটি সুন্দর ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লিখেছিলেন মাত্র তিনটি শব্দ— ‘মা এসে গেছে’। তবে তখনও প্রতিমায় রঙের প্রলেপ সম্পূর্ণ পড়েনি। আর সেই ছবি আপলোড হতেই কমেন্ট বক্সে নেমে এল বাংলাদেশি উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী নেটিজেনদের কদর্য ট্রোলিং ও সাইবার আক্রমণের বন্যা!
দেবী প্রতিমা ও অভিনেত্রীকে কুরুচিকর আক্রমণ:
ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর সনাতন ধর্মের আরাধ্য দেবী দুর্গাকে উদ্দেশ্য করে চরম অশালীন, আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করতে শুরু করে একদল নিম্ন মানসিকতার নেটিজেন। মা দুর্গার প্রতিমা নিয়ে শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে মন্তব্য করার পাশাপাশি ছাড় দেওয়া হয়নি অভিনেত্রী সোহিনীকেও। তাঁর পোশাক, ব্যক্তিগত রুচি ও ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে একের পর এক কদর্য আক্রমণ চালিয়ে কুরুচিকরভাবে হেনস্থা করা হয়। সেই সব ট্রোলারদের প্রোফাইল খুললে দেখা যাবে অধিকাংশই বাংলাদেশের নাগরিক, অন্তত ফেসবুক তেমনটাই জানান দিচ্ছে।
নেটপাড়ায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড়:
এই ধরনের কদর্য সাইবার আক্রমণের ঘটনা সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আমজনতা ও মুক্তমনা নেটিজেনরা। কট্টরপন্থীদের এই অনভিপ্রেত মানসিকতার বিরুদ্ধে তোপ দেগে সকলেই অভিনেত্রী সোহিনী গুহ রায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নেটিজেনদের স্পষ্ট দাবি— উৎসবের মরসুমে এই ধরনের সাইবার বুলিং কোনোভাবেই বরদাস্ত করা উচিত নয় এবং ধর্মীয় উসকানি ও সাইবার আক্রমণের পেছনে থাকা দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলেও দাবি তোলেন অনেকেই। যদিও গোটা বিষয় নিয়ে সোহিনী এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।
প্রসঙ্গত, ময়ূরপঙ্খী সিরিয়ালে অভিনয় করে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন সোহিনী গুহ রায়। পরবর্তীতে নিজের বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়েও চর্চায় থেকেছেন নায়িকা। আপাতত টেলিভিশন থেকে দূরে, তবে বেশকিছু ওটিটি প্রোজেক্টে কাজ করেছেন সোহিনী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More