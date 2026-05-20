    Mahira Khan: হাসপাতালের সামনে ক্যামেরা দেখে রেগে আগুন সলমন, ভাইজানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাহিরা

    Mahira Khan: সলমন খানের রাগী ভিডিওতে এখন পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। গত রাতে সলমন হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পাপারাজ্জিদের ওপর চিৎকার করেছিলেন।

    May 20, 2026, 22:27:10 IST
    By Swati Das Banerjee
    Mahira Khan: বলিউড অভিনেতা সলমন খানের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিওতে সলমনকে পাপারাজ্জিদের ওপর রেগে যেতে দেখা যাচ্ছে। এখন এই ভিডিওতে পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খান তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি সলমনের রাগী ভিডিওও তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন।

    ভাইজানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাহিরা
    কী করলেন সলমন?

    সলমন খান হিন্দুজা হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং যখন তিনি বাইরে আসেন, তখন পাপারাজ্জিরা তাকে দেখে জোরে চিৎকার করতে শুরু করেন। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এত শোরগোল শুনে সলমন রেগে যান।

    মাহিরা খান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

    গত রাতে সলমন খান তার কোনও বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হিন্দুজা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এখানে অভিনেতাকে অনুসরণ করে পাপারাজ্জিরাও উপস্থিত হয়েছিল। যখন সলমন হাসপাতাল থেকে বের হলেন, তখন অভিনেতার একটি ঝলক ক্যামেরায় বন্দী করতে পাপারাজিরা জোরে চিৎকার করতে থাকে।

    হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এত শোরগোল শুনে সলমন খানের রাগ পাপারাজ্জিদের ওপর ফেটে পড়ে। তিনি ইশারায় জিজ্ঞাসা করেন, 'পাগল হয়ে গেছো? তোমার কোনো নিজের এখানে থাকলে কি তখনও এভাবে আচরণ করতেন?'

    সলমনের এই আচরণের প্রশংসা করেছেন সকলে। হাসপাতালের বাইরে এ ধরনের শোরগোল পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খানকেও পছন্দ হয়নি। তিনি সলমন খানের অ্যাকশনের প্রশংসা করে তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সলমনের রাগী ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মাহিরা খান সলমন খানের রাগী ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'ইয়ার সল্লু', সাথে তিনি একটি ইমোজিও শেয়ার করেছেন।

    pakistani actress mahira khan reacted on salman khan video
    সলমন খান চারটি পোস্ট শেয়ার করেছেন সলমন খান তার রাগ প্রকাশ করতে চারটি ভিন্ন ছবির সাথে পোস্টও শেয়ার করেছেন। সলমন প্রথম পোস্টে লিখেছেন- 'যদি আমি কোনো প্রেসের লোককে হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার যন্ত্রণার মজা নিতে দেখে থাকি... প্রেস যার জন্য আমি সবসময় দাঁড়িয়েছি, কথা বলেছি, যত্ন নিয়েছি এবং যত্ন নিয়েছি যে তারা তাদের রুটি-রুজি উপার্জন করতে পারে।'

    পরবর্তী পোস্টে সলমন লিখেছেন, 'কিন্তু যদি তারা আমার দুঃখ থেকে টাকা উপার্জন করতে চায়, তবে চুপ থাকো, মজা নাও নাও। ভাই ভাই ভাই মাতৃভূমি। মাতৃভূমি-র মা কি আঁখ। ছবি আগে নাকি জীবন?

    পরবর্তী পোস্টে সলমন লিখেছেন ‘তোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলব। ভাইয়ের শোক, পরেরবার আমার সাথে চেষ্টা করে দেখ। শুধু চেষ্টা করে দেখা। যখনই তোমার কেউ হাসপাতলে থাকবে, তাহলে আমি কি এভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব?’

    শেষ পোস্টে সলমন লিখেছেন '৬০ বছর হয়েছে, কিন্তু লড়াই করতে ভুলিনি। এটা মনে রাখো, জেলে ঢুকিয়ে দেব।' সলমন খানের এই পোস্টগুলোর সমর্থন করেছেন অনেক সেলিব্রিটি। অনেক ইনফ্লুয়েন্সার মন্তব্য করে দবং খানের প্রশংসা করেছেন। একজন সেলিব্রিটি লিখেছেন যে পাপারাজ্জি কালচার শেষ হওয়ার সময় এসেছে।

