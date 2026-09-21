ক্যাটরিনাকে বডি শেমিং, বিগ বসে সলমনের ধমকের পর ক্ষমা চাইল পাকিস্তানি RJ
সন্তান জন্ম দেওয়ার পর অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের ওজন বৃদ্ধি নিয়ে নেটপাড়ায় চলা কটাক্ষ ও বডি-শেমিংয়ের বিরুদ্ধে বিগ বস বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ জানান সলমন খান। আর এবার ভাইজানের চরম হুঁশিয়ারির পরেই ভয়ে সুর বদলালেন পাকিস্তানি আরজে ডক্টর এজাজ ওয়ারিস।
অম্বানি পরিবারের গণেশ চতুর্থীর অনুষ্ঠানে ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের উপস্থিতি নজর কেড়েছিল সবার। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে সদ্য মা হওয়া অভিনেত্রীর লুক নিয়ে রিভিউ দিতে গিয়ে, ক্যাটরিনার গর্ভাবস্থা পরবর্তী ওজন বৃদ্ধি নিয়ে কিছু কুমন্তব্য করেন পাকিস্তানি আরজে ডক্টর এজাজ ওয়ারিস। শুধু নেটিজেনরাই নন, এই ঘটনার পর পাকিস্তানি অভিনেতা আলি জাফরও ওই আরজের মন্তব্যকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং ক্যাটরিনার পাশে দাঁড়ান।
বিগ বস ধুয়ে দেন সলমন
বিষয়টি কানে পৌঁছতেই চুপ থাকেননি সলমন। বিগ বস ২০-এর মঞ্চে ট্রোলদের কড়া ভাষায় জবাব দিয়ে সলমন প্রশ্ন তোলেন, ‘গর্ভধারণের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি নারীর ওজন বাড়ে। কিন্তু নিজের পরিচয় লুকিয়ে যারা অন্যদের মুখ আর ওজন নিয়ে ট্রোল করে, তারা আসলে নিজেদের চেহারা নিয়েই অসন্তুষ্ট।’ তিনি আরও বলেন, ক্যাটরিনা এখন নিজের সন্তান ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, তিনি যখন ছবিতে ফিরবেন তখন ঠিক ফিট হয়ে যাবেন।
ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি আরজে
সলমনের এই ক্ষোভ প্রকাশের পরই টনক নড়ে পাকিস্তানি আরজের। একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করে এজাজ বলেন, ‘সলমন ভাইয়ের বক্তব্য শোনার পর আমি বুঝতে পেরেছি আমার মন্তব্য ভুল ছিল। ক্যাটরিনা ও সলমন— দুজনেরই আমি বড় অনুরাগী। ভিডিয়োর রিচ বাড়াতে হালকা রসিকতা করতে গিয়ে এমনটা বলে ফেলেছিলাম, কিন্তু কাউকে বডি-শেমিং করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ক্যাটরিনা ও তাঁর অনুরাগীদের মনে আঘাত দিয়ে থাকলে আমি মন থেকে ক্ষমাপ্রার্থী।’
ইজাজ আরও জানান, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাঁর সমালোচনা করায় তাঁর মনে একটা বোঝা তৈরি হয়েছিল। তবে সমালোচনার ভয়ে তিনি ক্ষমা চাইছেন না, বরং নিজের ভুল বুঝতে পেরেই আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছেন। ট্রোল হওয়ার পর তিনি নিজের পোস্টের কমেন্ট সেকশন বন্ধ করে দেন।
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