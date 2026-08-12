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    ‘সলমন খান লাহোরে পা রাখলেই…’, ভাইজানকে নিয়ে বড় মন্তব্য পাকিস্তানি গায়কের

    ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, পড়শি দেশেও রয়েছে সলমন খানের ফ্যান ফলোয়িং। সম্প্রতি পাকিস্তানি গায়ক মোস্তফা জাহিদ ভাইজানকে নিয়ে করলেন একটি বড় মন্তব্য।

    Published on: Aug 12, 2026, 19:30:51 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউডের ‘দাবাং’ তারকা সলমন খানের জনপ্রিয়তা যে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বহুবার দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানেও ভাইজানের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। এবার সেই উন্মাদনার কথাই তুলে ধরলেন পাকিস্তানি গায়ক মুস্তাফা জাহিদ। তাঁর দাবি, সলমন খান যদি কখনও লাহোরে যান, তাহলে তাঁকে দেখতে এত মানুষ ভিড় করবেন যে সরকারকে সেদিন পাবলিক হলিডে ঘোষণা করতে হতে পারে!

    সলমন লাহোরে গেলে কী হবে, চমকপ্রদ দাবি পড়শি দেশের গায়কের।
    সলমন লাহোরে গেলে কী হবে, চমকপ্রদ দাবি পড়শি দেশের গায়কের।

    সম্প্রতি ফারিদুন শহরিয়ারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানে বলিউড তারকাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে কথা বলেন মুস্তাফা। তিনি জানান, ২০০৭ সালে ইমরান হাশমি ‘জন্নত’ ও ‘আওয়ারাপন’ ছবির জন্য পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সেসময়ও অভিনেতার প্রতি সে দেশের মানুষের বিপুল ভালোবাসা দেখা গিয়েছিল।

    সলমন খানকে নিয়ে মুস্তাফা বলেন, ‘আমি সবসময় মজা করে বলি, সলমন খান যদি লাহোরে আসেন, তাহলে লাহোরে পাবলিক হলিডে ঘোষণা করতে হবে। এত মানুষ একসঙ্গে জড়ো হয়ে যাবেন!’ তাঁর কথায়, পাকিস্তানে শিল্পীদের প্রতি মানুষের আলাদা ভালোবাসা রয়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন।

    ‘আওয়ারাপন’-এর জনপ্রিয় গানের কণ্ঠ মুস্তাফা

    বলিউডের বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মুস্তাফা জাহিদের নাম। ২০০৭ সালে ইমরান হাশমির ‘আওয়ারাপন’ ছবির জন্য তাঁর গাওয়া ‘তেরে মেরা রিস্তা’ এবং ‘তো ফির আও, মুঝকো সতাও’ গানগুলি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

    সাক্ষাৎকারে মুস্তাফা জানান, ‘আওয়ারাপন ২’ মুক্তির জন্য প্রস্তুত। যদিও নতুন ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। তবে সম্প্রতি মাত্র দু’দিনে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ তাঁকে মেসেজ করে ‘আওয়ারাপন’-এর স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন। অনেকেই জানিয়েছেন, ‘আওয়ারাপন ২’-এ তাঁরা তাঁর কণ্ঠ মিস করছেন।

    আরও যে বলিউড ছবিতে গান গেয়েছেন

    ‘আওয়ারাপন’ ছাড়াও মুস্তাফা জাহিদ ‘আশিকি ২’, ‘এক ভিলেন’, ‘মার্ডার ২’ এবং ‘রাগিনী MMS ২’-এর মতো বলিউড ছবিতে গান গেয়েছেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানি সিনেমা ও মিউজিক ভিডিয়োর জন্য গান গাওয়া এবং লেখার কাজ করছেন।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘সলমন খান লাহোরে পা রাখলেই…’, ভাইজানকে নিয়ে বড় মন্তব্য পাকিস্তানি গায়কের
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