    সত্যিই কি অসুস্থ পলাশ? নাকি স্মৃতিকে ‘প্রতারণা’র পর সবটাই নাটক? বড় আপডেট দিলেন চিকিৎসক

    পলাশ মুচ্ছলের নামে এখন নানা মুনির নানা মত। সবটাই হয়েছে স্মৃতি সমাজমাধ্যম থেকে বিয়ের সব ছবি মুছে দেওয়ার পর। এমনকী, এক মহিলা পলাশের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠ চ্যাটও শেয়ার করে নেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন, সত্যিই কি অসুস্থ পলাশ, নাকি সবটাই নাটক? এবার মুখ খুললেন চিকিৎসক।

    Published on: Nov 27, 2025 9:02 AM IST
    By Tulika Samadder
    স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ার পর, হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় পলাশ মুচ্ছলকে। কয়েকদিন পর এখন জানা গিয়েছে যে, বুকে অস্বস্তি অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল এবং শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

    ২৩ নভেম্বর বিয়ে করার কথা ছিল স্মৃতি ও পলাশের। (Instagram)
    ২৩ নভেম্বর বিয়ে করার কথা ছিল স্মৃতি ও পলাশের। (Instagram)

    পলাশের চিকিৎসকরা তাঁর হেলথ আপডেট শেয়ার করে নিয়েছেন, জানান যে মূলত মানসিক চাপের কারণে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়েছিল। মিড-ডে'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুকে অস্বস্তি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন পলাশ। তাঁর চিকিৎসারত অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ দীপেন্দ্র ত্রিপাঠি বলেন, ‘পলাশের অবস্থা গুরুতর হৃদরোগের পরিবর্তে মানসিক চাপের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। পলাশকে প্রাথমিকভাবে সাঙ্গলির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, যেখানে তিনি যে লক্ষণগুলি প্রকাশ করেছিলেন তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সোমবার গভীর রাতে তাঁকে মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসআরভি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে, পলাশ প্রচণ্ড বুকে ব্যথা, অস্বস্তি এবং শ্বাসকষ্টের কথা জানান। এর পরে, চিকিৎসকরা একটি ইসিজি এবং একটি ২ডি ইকোকার্ডিওগ্রাফি-সহ মূল কার্ডিয়াক পরীক্ষা করেছিলেন।’

    ‘তবে বড় কার্ডিয়াক সমস্যা বা জরুরি অবস্থার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার লাইন হিসাবে, অবিলম্বে অক্সিজেন থেরাপি শুরু করা হয়েছিল। প্রাথমিক স্থিতিশীলতার পরে, পলাশকে জেনারেল রুমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। সমস্ত লক্ষণগুলি দেখে ডাক্তারদের ধারণা মূলত স্ট্রেস থেকেই এমনটা হয়েছে।’

    হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে পলাশ এখন স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে চিকিৎসকরা তাঁকে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং লক্ষণগুলি পুণরায় ফিরে না আসে।

    স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্দনাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার একদিন পরেই এই আপডেট আসে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, স্মৃতি মন্দনার বাবা শ্রীনিবাসকে ২৫ নভেম্বর সকালে সারভি-র হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পলাশ ও স্মৃতি সম্পর্কে বিয়ের দিন, স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণ দেখা দিলে তাকে সাঙ্গলির সর্বহিত হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পলাশ এবং স্মৃতির ২৩ নভেম্বর গাঁটছড়া বাঁধার কথা ছিল। পলাশকেও একদিন পরে সাঙ্গলির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

    পলাশের মা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন যে পলাশ স্মৃতির বাবার খুব ঘনিষ্ঠ এবং যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, পলাশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এদিকে স্মৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম থেকে বিয়ের সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলেছেন, যা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

    স্মৃতি এবং পলাশ ২০১৯ সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন, জুলাই ২০২৪ অবধি তাঁদের সম্পর্ককে মূলত গোপন রেখেছিলেন, যখন তাঁরা একসঙ্গে পাঁচ বছর উদযাপন করার একটি ছবি শেয়ার করে জনসমক্ষে গিয়েছিলেন।

