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    গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা পঙ্কজ ত্রিপাঠিকে অভিনয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন! জানালেন অভিনেতা

    পঙ্কজ ত্রিপাঠি গল্প বলার শিল্প, অর্থাৎ তাঁর চরিত্রের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলার কৌশল, প্রথম শিখেছিলেন তাঁর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে? পঙ্কজ ত্রিপাঠি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে এই কথাটি উল্লেখ করেছিলেন।

    Jun 3, 2026, 20:12:34 IST
    By Sayani Rana
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    বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন। 'মির্জাপুর' থেকে ‘ওয়াসিপুর’, এবং ‘স্ত্রী’ থেকে ‘কাগজ’ পর্যন্ত, তিনি প্রতিটি ছবিতে তাঁর চরিত্রগুলোকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। পঙ্কজ ত্রিপাঠি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি বাস্তব জীবনের ঘটনা এবং মানুষ থেকে তাঁর অভিনয়ের অনুপ্রেরণা নেন। কিন্তু আপনি কি জানতেন যে পঙ্কজ ত্রিপাঠি গল্প বলার শিল্প, অর্থাৎ তাঁর চরিত্রের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলার কৌশল, প্রথম শিখেছিলেন তাঁর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে? পঙ্কজ ত্রিপাঠি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে এই কথাটি উল্লেখ করেছিলেন।

    গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা পঙ্কজ ত্রিপাঠিকে অভিনয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন!
    গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা পঙ্কজ ত্রিপাঠিকে অভিনয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন!

    এইসব বিষয়ই পঙ্কজ ত্রিপাঠীকে অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁদের গল্প শোনার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গল্প বলা সত্যিই এক চমৎকার শিল্প। পঙ্কজ ত্রিপাঠী বলেন- সেটাই ছিল গল্প বলা এবং সেটাই ছিল মৌখিক ঐতিহ্য। রঘুনাথ বাবাকে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি একবার টিকিট ছাড়া ধরা পড়েছিলেন এবং তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। এটি এক লাইনের একটি গল্প। কিন্তু তিনি যেভাবে গল্পটি বলতেন, সেটাই ছিল প্রকৃত গল্প বলার শিল্প। পঙ্কজ ত্রিপাঠী জানান যে, তিনি তাঁর এই গল্পটি একটি বিস্তারিত গল্পের মতো করে বলতেন।

    পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, 'তিনি বলেন, 'আমি একবার ট্রেনে করে অযোধ্যা যাচ্ছিলাম। কালো কোট পরা এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টিকিট।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের টিকিট? তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনি যে ট্রেনে ভ্রমণ করছেন তার প্রমাণ।' আমি তাকে বললাম, আমি ভগবান রামের সঙ্গে দেখা করতে অযোধ্যা যাচ্ছি, আর আপনি প্রমাণ চাইছেন।' তখন একজন পুলিশ অফিসার এলেন, এবং তাকে জেলে যেতে হল। তার এই গল্প বলার ভঙ্গি এতটাই নাটকীয় ছিল যে তা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। এখান থেকেই আমি গল্প বলার শিল্প শিখেছিলেন।'

    কাজের দিক থেকে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর মির্জাপুর দ্য মুভি' রয়েছে। এই ছবি র আগে একই নামের ওয়েব সিরিজের বেশ কয়েকটি সিজন মুক্তি পেয়েছে, যা দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে। এখন, ওয়েব সিরিজের প্রতি এই একই উন্মাদনা যখন দর্শকরা বড় পর্দায় দেখতে পাবেন, তখন প্রতিক্রিয়া দেখার মতো হবে। প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, পঙ্কজ ত্রিপাঠী এর আগে 'ম্যায় অটল হ' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই বায়োপিকে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

    Home/Entertainment/গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা পঙ্কজ ত্রিপাঠিকে অভিনয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন! জানালেন অভিনেতা
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