    Papiya Adhikari: ‘বলে দর্শকরা খাবে…’! বাংলা ধারাবাহিকে আর দেখানো হবে না ‘পরকীয়া’, ঘোষণা পাপিয়ার

    রূপ বিশ্বাসের ‘দূর্গে’ পালাবদল ঘটিয়ে টালিগঞ্জের বিধায়ক হয়েছেন পাপিয়া অধিকারী। ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির চার বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন টলিউডকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার। 

    May 19, 2026, 19:45:29 IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পাপিয়া অধিকারী বিজেপি প্রার্থী হিসেবে টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছেন। ২০ বছর পর টালিগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের অরূপ বিশ্বাসের ‘দূর্গে’ পালাবদল ঘটিয়ে তিনি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর থেকে একাধিক মন্তব্য করে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছেন পাপিয়া অধিকারী। এবার তিনি দাবি করলেন বাংলা সিরিয়াল থেকে ‘পরকীয়া’ মুছে ফেলবেন তিনি।

    বাংলা ধারাবাহিকে আর দেখানো হবে না ‘পরকীয়া’, বড় ঘোষণা পাপিয়া অধিকারীর। (PTI)
    সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পাপিয়া বলেন, ‘দর্শকদের জন্য, আপনাদের ভালোলাগার জন্য কাজ করতে চাই। আপনারা এর আগে খুব বিরক্ত হয়েছেন। বারবার করে বলেছেন, এসব পরকীয়া আমরা আর দেখতে চাই না। কারণ এতে সংসারের ভারসাম্য নষ্ট হয়, এটা আপনারাই বলেছিলেন।’

    ‘যারা এসব বানায়, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন এগুলো লেখ তোমরা, জবাব আসত, 'দর্শকরা এটা খাবে'! খাওয়ানোটা বড় কথা নয়, সে তো একটা বাচ্চাকেও জোর করে খাওয়ানো যায়। কিন্তু বাচ্চাকে যদি আমরা সুষম খাবার না দেই, তাহলে অপুষ্টি হয়। তেমনই ঠিকঠাক সুষম বিনোদন যেখানে আছে, সেই সমস্ত কনটেন্ট আমরা বানাব। মাথার নিউট্রিশন, চোখের নিউট্রিশন, মনের নিউট্রিশন।’, আরও বলেন পাপিয়া অধিকারী।

    প্রসঙ্গত, ১৯৮৫ সালে রতিশ দে সরকার পরিচালিত 'সোনার সংসার' সিনেমার মাধ্যমে পাপিয়ার অভিনয় জীবন শুরু হয়। : তার অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মাদার ইন্ডিয়া', 'আমার মায়ের শপথ' (২০০৩), এবং 'শঙ্কা' (১৯৯৩)। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনি বহু জনপ্রিয় বাংলা টেলিভিশন ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন। তবে দীর্ঘ সময় তিনি ছিলেন অভিনয় জগত থেকে দূর।

    পশ্চিম বাংলায় সরকার বদলের পর টলিপাড়াতেও এখন পালা বদলের সময় এসেছে। ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির চার বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে টলিউডের সব আরাজকতা বন্ধ করার। এমনকী বুধবার টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে পাপিয়া অধিকারি একটি বৈঠকও করতে চলেছেন। এখন দেখার তাতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

