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    পরেশ রাওয়ালের ছেলে ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২ ছবিতে অভিনয় করেছেন! চিনতে পেরেছেন?

    'আওয়ারাপন ২' ছবিতে শুধু ভামিকা গাব্বির ভাই পুরাণ গাব্বিই অভিনয় করেননি, পরেশ রাওয়ালের ছেলেও অভিনয় করেছেন। আপনি কি পেরেছেন চিনতে?

    Published on: Aug 18, 2026, 11:10:31 IST
    By Tulika Samadder
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    বর্তমানে 'আওয়ারাপন ২' নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এই ছবিতে ইমরান হাশমি, দিশা পাটানি এবং শাবানা আজমির মতো তারকাদের দেখা যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, বেশ কয়েকজন তারকা সন্তানও এই ছবিতে কাজ করেছেন। ভামিকা গাব্বির ভাই পুরাণ গাব্বির অভিনয় নিয়ে যখন নেটপাড়ায় প্রশংসার বন্যা, তখন অনেকেরই জানা নেই প্রবীণ অভিনেতা পরেশ রাওয়ালের ছেলেও ইমরান হাশমির ছবিতে রয়েছেন।

    আওয়ারাপন ২ ছবিতে পরেশ রাওয়ালের ছেলে।
    আওয়ারাপন ২ ছবিতে পরেশ রাওয়ালের ছেলে।

    পরেশ রাওয়ালের ছেলে কোন কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

    বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা পরেশ রাওয়ালের ছেলে অনিরুদ্ধ রাওয়ালও ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২ ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আপনি যদি ছবিটি দেখে থাকেন, তাহলে সিকন্দর চরিত্রটি আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে। সিকান্দার হল জারা (দিশা পাটানি) এবং জোরাওয়ারের (পুরাণ গাব্বি) ভাই। আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, পরেশ রাওয়ালের ছেলে অনিরুদ্ধ রাওয়াল সিকন্দরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

    অনিরুদ্ধের অভিনয়ের প্রশংসা

    ছবিতে অনিরুদ্ধ তাঁর পর্দায় উপস্থিতি এবং অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিনয় দেখে এটা বলা ভুল হবে না যে, তিনি অভিনয়ের প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন।

    'আওয়ারাপন ২'-এর বক্স অফিস কালেকশন

    'আওয়ারাপন ২' শুধু তারকাকাস্টের জন্যই নয়, বরং এর চিত্তাকর্ষক বক্স অফিস পারফরম্যান্সের জন্যও শিরোনামে রয়েছে। ট্রেড ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের মতে, প্রথম সোমবার ছবিটির আয় কিছুটা কমে গেলেও, তা সত্ত্বেও এর সামগ্রিক পারফরম্যান্স শক্তিশালী রয়েছে।

    শুক্রবার ছবিটি ২২ কোটি টাকা (প্রায় ২.২ বিলিয়ন ডলার) আয় করে দারুণ সূচনা করেছিল। দ্বিতীয় দিনে স্বাধীনতা দিবসের ছুটি ছবিটির জন্য সহায়ক হয় এবং এর আয়ে একটি উল্লেখযোগ্য লাফ দেখা যায়। দ্বিতীয় দিনে ছবিটি ৩৩.৭৫ কোটি টাকা (প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করে। সপ্তাহান্তের শেষ দিন, অর্থাৎ তৃতীয় দিনে, ছবিটি ২৬ কোটি টাকা (প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করেছে। চতুর্থ দিনে, ছবিটি ভারতে মোট ৯.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। সোমবারের আয়-সহ, ছবিটির চার দিনের মোট ভারতীয় সংগ্রহ ৯১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

    'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর সঙ্গে সংঘর্ষ

    'আওয়ারাপন ২'-কে বক্স অফিসে সানি দেওলের ছবি 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর সঙ্গে সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে, প্রাথমিক পরিসংখ্যান স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই প্রতিযোগিতায় 'আওয়ারাপন ২' একটি শক্তিশালী লিড তৈরি করেছে। যেখানে 'আওয়ারাপন ২' তার প্রথম সোমবারে ৯.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, সেখানে 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' ওই দিনে মাত্র ২ কোটি টাকা আয় করে। মোট সংগ্রহের দিক থেকে, সানি দেওলের ছবিটি চার দিনে ২৮.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে, যেখানে 'আওয়ারাপন ২' আয় করেছে ৯১ কোটি টাকা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/পরেশ রাওয়ালের ছেলে ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২ ছবিতে অভিনয় করেছেন! চিনতে পেরেছেন?
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