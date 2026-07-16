Parineeta Actress: 'মেলার গন্ধ, নাগরদোলা, কত হাসি-গল্প!' রথের স্মৃতি ভাগ করলেন ‘পরিণীতা’ ঈশানী
রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে নস্টালজিক ‘পরিণীতা’ খ্যাত ঈশানী! ভাগ করে নিলেন ছোটবেলার সাইকেল স্ট্যান্ডে আড্ডা আর মেলা শেষের মন খারাপের গল্প।
রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে যখন দেশজুড়ে উৎসবের আমেজ, তখনই নিজের শৈশবের সোনালী দিনগুলিতে ডুব দিলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরিণীতা’ (Parineeta)-র মুখ্য অভিনেত্রী ঈশানী চট্টোপাধ্যায় (Ishani Chattopadhyay)।
দুর্গাপুরের মেয়ে ছোটপর্দার পারুল, মাইক্রোবায়োলজি পড়তে কলকাতায় আসা, কিন্তু ভাগ্যবিধাতা তাঁর ললাটে লিখেছেন অভিনয়। এখন তিনি ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা। কর্মব্যস্ততার কারণে বর্তমানে শুটিং সেটেই দিন কাটছে তাঁর। তবে এই বিশেষ দিনে সামাজিক মাধ্যমে এক দীর্ঘ আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে নিজের ছোটবেলার রথযাত্রা ও মেলার নস্টালজিয়া অনুরাগীদের সাথে ভাগ করে নিলেন পর্দার এই জনপ্রিয় নায়িকা।
রথের দড়ি টানা আর বাতাসা লুফনোর সেই চেনা আনন্দ
ঈশানীর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে ছোটবেলার সেই চেনা সকালের উত্তেজনা। তিনি জানান, রথের দড়ি টানার জন্য ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষা করা, সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি দিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা।
মাঝপথে আচমকা বৃষ্টি নামলেও সেই আনন্দ বিন্দুমাত্র কমত না, বরং বৃষ্টিতে ভিজেই দ্বিগুণ উৎসাহে চলত রথযাত্রা। অভিনেত্রীর কথায়, ‘রথ থেকে মন্দিরের কাকুরা যখন বাতাসা, নকুলদানা আর প্রসাদ ছুড়ে দিতেন, আমরা রথের পেছন পেছন দৌড়ে সেগুলো লুফে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। কী যে আনন্দ হতো! আজও সেই মুহূর্তগুলো মনে পড়লে মনের অজান্তেই হাসি পেয়ে যায়।’
বাড়ির কাছের মেলা এবং জেঠু-বাবার সাথে কাটানো মুহূর্ত
ঈশানী জানান, তাঁদের বাড়ির খুব কাছেই মেলাটি বসত। তাই মেলার শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করত। কত দ্রুত পড়া শেষ করে ফ্রি পাস দিয়ে মেলার সব রাইডে চড়া যাবে, তা নিয়ে চলত জল্পনা।
সেই মেলার দিনগুলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর গোটা পরিবার। জেঠুর হাত ধরে বইমেলায় যাওয়া, দাদা-দিদির কাছে হরেক রকম আবদার পূরণ করা, বাবার সাইকেল স্ট্যান্ডে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া আর মায়ের হাত ধরে মেলাজুড়ে পছন্দের খাবার খুঁজে বেড়ানো—সব মিলিয়ে রথের মেলাই ছিল তাঁর সারা বছরের সবচেয়ে প্রিয় সময়।
শুটিং সেটে কাটছে দিন, অনুরাগীদের কাছে বিশেষ আবদার
সময়ের সাথে সাথে জীবন বদলেছে। এখন আর আগের মতো ছুটি না থাকায় অনেক বছর এই চেনা আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পাননি ঈশানী। আজও তিনি ধারাবাহিকের শুটিং সেটেই রয়েছেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার মাঝেও তাঁর মন বারবার ফিরে যাচ্ছে নিজের শহরের সেই চেনা রথ, সেই বৃষ্টি আর মেলার ভিড়ে।
পোস্টের শেষে আবেগঘন হয়ে ঈশানী লিখেছেন, ‘আজ যারা রথের দড়ি টানতে যাচ্ছো, আমার হয়ে একটু বেশি করে আনন্দ করে নিও।’ সেই সাথেই ওঁর সমস্ত অনুরাগী ও দর্শকদের শুভ রথযাত্রার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More