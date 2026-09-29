এ কী পার্বতী না পারুল! স্ত্রীকে অন্য রূপে দেখে হতভম্ব রায়ান
পরিণীতা ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী, পারুল দুইজন সন্তানকে জন্ম দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুজনেই বড় হয়েছে। এখন রায়ানের সুখের সংসার করার কথা কিন্তু পরিণীতা ধারাবাহিকের নতুন যে প্রমো মুক্তি পেল তা দেখে কিঞ্চিত দ্বিধায় রয়েছেন দর্শকরা।
পরিণীতা ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী, পারুল দুইজন সন্তানকে জন্ম দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুজনেই বড় হয়েছে। এখন রায়ানের সুখের সংসার করার কথা কিন্তু পরিণীতা ধারাবাহিকের নতুন যে প্রমো মুক্তি পেল তা দেখে কিঞ্চিত দ্বিধায় রয়েছেন দর্শকরা।
ধারাবাহিকের নতুন প্রময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পারুলের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে রায়ান। সে গ্রাম বাংলার শিল্পকে বড় নাম দিয়েছে কিন্তু সেখানেই হঠাৎ করে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এমন একজনের, যাকে দেখে চোখ কপালে উঠে যায় রায়ানের।
রায়ান পারুলের গ্রামে আসে এবং তার স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক সেই সময় তার সামনে যে এসে দাঁড়ায় সে অবিকল পারুল। কিন্তু সে তার নাম বলে পার্বতী। এখানেই অবাক হয়ে গিয়েছে দর্শকরা। দর্শকদের প্রশ্ন, তাহলে কি পারুল মারা গিয়েছে? পার্বতী কি পারুলের মেয়ে? নাকি পার্বতী একেবারে অন্য একজন মানুষ?
পরিণীতা ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো যেমন কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তেমন অনেকেই আবার গাঁজাখুরি গল্প বলে কটাক্ষ করেছেন। ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রের মারা গিয়ে আবার অন্যরূপে ফিরে আসার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এক্ষেত্রেও তেমন কিছু হল কিনা সেটাই জানার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন দর্শকরা।