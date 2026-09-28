'তিন ঘন্টা কেঁদেছিলাম', মা হওয়ার পর কোন আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন পরিনীতি?
সন্তানের জন্মের পর মায়েদের কাজে ফেরার ব্যাপারটা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কোন সেলিব্রিটি হোক অথবা আমজনতা, সন্তানকে বাড়িতে রেখে বাইরে কাজ করতে যাওয়ার ফলে যে আত্মগ্লানি তৈরি হয়, সেটা বোধহয় সকলের জন্যই সমান।
সন্তানের জন্মের পর মায়েদের কাজে ফেরার ব্যাপারটা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কোনও সেলিব্রিটি হোক অথবা আমজনতা, সন্তানকে বাড়িতে রেখে বাইরে কাজ করতে যাওয়ার ফলে যে আত্মগ্লানি তৈরি হয়, সেটা বোধহয় সকলের জন্যই সমান। সম্প্রতি তেমনই মম গিল্ট বা মাতৃত্বের অপরাধবোধ নিয়ে কথা বলেন পরিনীতি চোপড়া।
সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে পরিনীতি জানান যে জন্মের পর ছেলেকে বাড়িতে রেখে কাজ করতে যাওয়ার ফলে কিভাবে মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রথম সন্তানকে ছেড়ে কাজে যাওয়ার ফলে একটি অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে। কষ্ট এতটাই অতিরিক্ত ছিল যে অভিনেত্রী টানা তিন ঘন্টা কেঁদেছিলেন।
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অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে আছে, একেবারে প্রথমবার যখন আমাকে আমার বাচ্চাকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল, আর এটা ছিল প্রসব-পরবর্তী বহু মাস ধরে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকার পর। যখন আমি তাকে প্রথমবার ছেড়ে যাই, মুম্বই যাওয়ার সেই ফ্লাইটের কথা আমার মনে নেই। আমার কিছুই মনে নেই। আমি জানি না কখন আমি এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম, ফ্লাইটে উঠলাম, নামলাম, বাড়ি পৌঁছালাম। আমার কোনো স্মৃতি নেই। আমি শুধু তিন ঘণ্টা ধরে কাঁদছিলাম।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম আমি আর কখনো কাজ করতে পারব না। আমি আর কখনো কিছুই করতে পারব না। এটা অপরাধবোধ নয়। এটা হলো নিজের সন্তানকে ছেড়ে যাওয়ার সময় অনুভব করা এক অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা। বাচ্চাটা ভালো আছে। আপনার অনুপস্থিতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পরিবার ভালো আছে। সবাই খুব মজা করছে।’
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পরিণীতি বলেন, মাতৃত্বকে ঘিরে যে চাপ, তা একদিকে যেমন শারীরিক, তেমনই সামাজিক প্রত্যাশার সাথেও জড়িত। তিনি স্মরণ করেন, যখনই তিনি কাজের জন্য বাইরে যেতেন, মহিলারা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন তাঁর বাচ্চা কোথায়। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রশ্ন এটাই প্রতিফলিত করে যে, মায়েদের তাঁদের পেশাগত বা ব্যক্তিগত জীবনকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে হবে। পরিণীতি প্রশ্ন তোলেন, সন্তান হওয়ার পর মহিলারা কেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন না।
পরিণীতি এবং রাঘব চাড্ডা ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরের দ্য লীলা প্যালেসে বিয়ে করেন। গত বছরের অক্টোবরে এই দম্পতি তাদের প্রথম সন্তান, নীরকে স্বাগত জানান। পরিণীতি জানান যে, তিনি তার সিরিজ 'শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান'-এর শুটিং করার সময় তার গর্ভধারণের কথা জানতে পারেন এবং এটিকে তিনি তার ছেলেরও অভিষেক বলে অভিহিত করেন।