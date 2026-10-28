ফের একসঙ্গে পায়েল- ঋষভ, তন্ত্রসাধনার কোন গল্প বলবেন তাঁরা?
একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন পায়েল সরকার এবং ঋষভ বসু। এবার জুটিতে অভিনয় করতে চলেছেন তাঁরা। বড় পর্দায় আসতে চলেছে ডাকিনী বিদ্যা। তবে তন্ত্র সাধনা মানে মানুষের মধ্যে যে ভয় আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকে এই ছবি কিন্তু সেই ভয়কে একেবারে দূর করে দেবে।
‘একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন পায়েল সরকার এবং ঋষভ বসু। এবার জুটিতে অভিনয় করতে চলেছেন তাঁরা। বড় পর্দায় আসতে চলেছে ‘ডাকিনী বিদ্যা’। তবে তন্ত্র সাধনা মানে মানুষের মধ্যে যে ভয় আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকে এই ছবি কিন্তু সেই ভয়কে একেবারে দূর করে দেবে।
এই সিনেমার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবেন ডাকিনী বিদ্যা মানে শুধুই খারাপ নয়। পরিচালক সৌনব নাগ এই ছবির মাধ্যমে দর্শকদের বোঝাবেন ডাকিনী বিদ্যা আসলে কী? তন্ত্রের ব্যবহারে মানুষের শুধুমাত্রই খারাপ হয় নাকি ভালোও হয়, এই গল্পই উঠে আসবে ছবির মাধ্যমে।
সিনেমায় পায়েল আর ঋষভ ছাড়া অভিনয় করবেন বিশ্বরূপ বিশ্বাস, সাহেব ভট্টাচার্য, অমিতাভ ভট্টাচার্য, পারিজাত চৌধুরী, শ্রীতমা দে, অরুণাভ দে, শ্রীতমা বৈদ্য, শতদীপ সাহা, প্রদীপ ধর, অনির্বাণ সিকদার, পারমিতা মুখোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই।
ছবির চরিত্ররা কিভাবে তন্ত্রসাধনার মধ্যে জড়িয়ে যাবে? ডাকিনী কর্ণপিশাচিনী এগুলো আদতে কী? এই বিদ্যা অর্জন করলে এক সাধক কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারেন? আদৌ কি তিনি ভয়ঙ্কর হন? এই বিদ্যা অর্জন করার পর তিনি কী করেন? সব উত্তর পাওয়া যাবে এই ছবির মাধ্যমে।
ছবির গল্পে রয়েছে রহস্য আর প্রতিশোধের কথা। সুন্দরবনের প্রকৃতি যতটা মানুষকে আনন্দ দেয় ততটাই যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে, সেটাও জানা যাবে এই সিনেমার মাধ্যমে। মোটকথা, প্রকৃতি আর রহস্য সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এই সিনেমায়।