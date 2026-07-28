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    Payel De: সুদীপ্তা সরলেন লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ থেকে, নতুন ভূমিকায় পায়েল দে, কবে শুরু সিজন ৩?

    ফের বদলে গেল টেলিভিশনের ‘দিদি’। সুদীপ্তার জায়গায় লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সঞ্চালনার করবেন পায়েল দে। 

    Published on: Jul 28, 2026, 20:30:58 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় সান বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’। অল্পসময়েই দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে এই শো। সাধারণ মহিলাদের অদম্য সংগ্রাম, ত্যাগ আর জয়ের স্বপ্ন পূরণের এই বিশেষ মঞ্চে বড় বদল ঘটতে চলেছে। এই শো-এর প্রাণভ্রমরা সুদীপ্তা চক্রবর্তী আগেই জানিয়েছিলেন তিনি বিরতি চান। সেইমতো সঞ্চালকের রদবদল! প্রথম দুটি মরসুমে অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব সামলানোর পর সুদীপ্তা, এবার তাঁর থেকে ব্যাটন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন টেলি-পাড়ার ভীষণ জনপ্রিয় ও মিষ্টি অভিনেত্রী পায়েল দে।

    সুদীপ্তা সরলেন লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ থেকে, নতুন ভূমিকা পায়েল দে, কবে শুরু সিজন ৩
    সুদীপ্তা সরলেন লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ থেকে, নতুন ভূমিকা পায়েল দে, কবে শুরু সিজন ৩

    সুদীপ্তার ভালোবাসা ও পায়েলের ঘরে ফেরা

    ব্যস্ত শুটিং শিডিউলের দরুন এই শো থেকে সাময়িক বিরতি নিতে হয়েছে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে। তবে নতুন সিজনের সাফল্য কামনা করে তিনি জানান, সাধারণ মহিলাদের আবেগ, হাসি-কান্না ও সাফল্যের চরম মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থাকা তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। নিজের সমস্ত ভালোলাগা উজাড় করে দিয়ে সঞ্চালনার এই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন পায়েলের হাতে।

    অন্যদিকে, সান বাংলায় এর আগে 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে' ধারাবাহিকে কাজ করার পর পায়েলের জন্য এটি একপ্রকার নিজের ঘরে ফেরা। অভিনেত্রী নিজের কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো রিয়্যালিটি শো সঞ্চালনার এই নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বেজায় আনন্দিত। পায়েলের স্পষ্ট কথা, মঞ্চে এসে যখন লড়াকু মহিলাদের এই কষ্টের গল্পগুলো শোনেন, তখন নিজের জীবন ও নানা সমস্যাগুলোকে অনেক ছোট মনে হয়। এই অসাধারণ নারীদের পাশে দাঁড়াতে পারা ও ওনাদের জয়ের সফরের সঙ্গী হতে পারা তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের।

    নতুন ধামাকা, নতুন চমক

    দর্শকদের উপচে পড়া ভালোবাসা ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবার 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর খেলায় আনা হয়েছে বিরাট কিছু পরিবর্তন:

    ৯০ মিনিটের মেগা পর্ব: আগের চেয়ে শোর ব্যাপ্তি বাড়িয়ে এখন প্রতিদিন টানা ৯০ মিনিট করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বে তিন জনের বদলে এখন থেকে চার জন করে লড়াকু প্রতিযোগী অংশ নেবেন। খেলায় বাড়তি উত্তেজনা ছড়াতে যুক্ত করা হয়েছে 'টাকার গদি', 'টাকার খনি' এবং 'বল ফেলতে টাকা কুলো'-র মতো বেশ কিছু জমাটি ও চমকপ্রদ রাউন্ড।

    'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'-এর বিশেষ সামাজিক উদ্যোগ

    স্রেফ বিনোদন প্রদান নয়, নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার সামাজিক দায়িত্বও শুরু থেকেই পালন করে আসছে এই শো। বিগত বছরের মতো এবারও 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'-এর মাধ্যমে যোগ্য ও দুস্থ প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশেষ অর্থসাহায্য, যা ওনাদের বাস্তব জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আগামী ৩০ অগস্ট থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় সাধারণ গৃহিণীদের এই স্বপ্নপূরণের নতুন গল্প দেখতে তৈরি টেলি-পাড়ার দর্শকরা!

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Payel De: সুদীপ্তা সরলেন লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ থেকে, নতুন ভূমিকায় পায়েল দে, কবে শুরু সিজন ৩?
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