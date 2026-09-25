‘এই ছেলের দ্বারা কিচ্ছু হবে না…’, বস্তিতে থাকতেন আলি, মুসলিম নায়ককে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিল সবাই, বারণ শোননি রিচা!

‘এই ছেলের দ্বারা কিচ্ছু হবে না…’, বস্তিতে থাকতেন আলি, মুসলিম নায়ককে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিল সবাই, বারণ শোননি রিচা!
'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুজন মানুষ আমায় সোজা ফোন করে বলেছিল— ‘এই ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, ওকে ছেড়ে দাও’, মনের ডাকে সাড়া দিয়ে আলি ফজলের হাত ধরেছিলেন রিচা।
২০২৬ সালটা যেন অভিনেতা আলি ফজল (Ali Fazal)-এর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বছর! 'মির্জাপুর: দ্য মুভি'-র বক্স অফিস সাফল্য থেকে শুরু করে প্রাইম ভিডিওর 'রাখ' এবং 'লাস্ট স্টোরিজ ৩'-এ দুর্দান্ত অভিনয়— চারদিকে এখন কেবল আলিরই জয়জয়কার। আর স্বামীর এই সাফল্য দেখে আবেগে ভেসে উঠলেন স্ত্রী তথা অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা (Richa Chadha)। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আলির কঠোর সংগ্রামের দিনগুলির কথা স্মরণ করে এক বিস্ফোরক সত্য প্রকাশ্যে আনলেন তিনি।
আজ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হলেও একটা সময় বস্তিসদৃশ ঝুপড়িতে থাকতেন আলি, যাতায়াতের জন্য ছিল স্রেফ একটা সাইকেল!
"এ ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!"— ইন্ডাস্ট্রির তিক্ত অনুভূতির কথা শোনালেন রিচা:
রিচা জানান, যখন তিনি ও আলি প্রেমের সম্পর্কে জড়ান, তখন বলিউডেরই দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁকে ফোন করে প্রেম ভাঙার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রিচার কথায়: 'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুজন মানুষ আমায় সোজা ফোন করে বলেছিল— 'এই ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, ওকে ছেড়ে দাও'। আজ যখন ২০২৬-এ আলির এই বিশাল সাফল্য দেখি, আমার মনে হয়— যেন এই দিনটা দেখার জন্যই আমি ওকে এতদিন ধরে আগলে রেখেছি! ও আমার কেবল স্বামী নয়, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুও।'
রিচা আরও জানান, ২০১৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অবদুল (Victoria & Abdul) ছবিতে জুডি ডেঞ্চের (Judi Dench) বিপরীতে আলি সুযোগ পান, তখন ওই সমালোচকরা একদম স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।
সাইকেল চালিয়ে ঘুরতেন আলি:
স্বামীর কঠিন লড়াইয়ের দিনগুলির কথা মনে করে রিচা বলেন, ‘আমি আলিকে সেই দিনগুলোতে দেখেছি যখন ও একটা বস্তির মতো ঘরে থাকতো আর একটা সাধারণ সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সেই চরম দারিদ্র ও লড়াই পার করে আজ ও যেখানে পৌঁছেছে, তা দেখে বুকটা গর্বে ভরে যায়।’
১০ বছরের প্রেম ও সুন্দর সংসার:
২০১২ সালে 'ফুকরে' (Fukrey) ছবির শুটিং সেটে প্রথম আলাপ রিচা ও আলির। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীতে প্রেম। ২০২০ সালে আইনি বিয়ের পর ২০২২ সালে জমকালো আয়োজনে বিয়ে সারেন তাঁরা। ২০২৪ সালে এই দম্পতির কোল আলো করে আসে কন্যাসন্তান জুনেয়রা ইদা ফজল । সমস্ত ট্রোল ও কটু কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আজ তারা বলিউডের অন্যতম সফল ও পাওয়ার কাপল!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More