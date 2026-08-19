সৃজিত-দিব্যজ্যোতিকে নিয়ে জন্মদিনে কেক কাটলেন দিব্যানী! কত বছর বয়স হল ‘ফুলকি’র?

সৃজিত-দিব্যজ্যোতিকে নিয়ে জন্মদিনে কেক কাটলেন দিব্যানী! কত বছর বয়স হল ‘ফুলকি’র?
২২ বছরে পা রাখলেন ফুলকি-খ্যাত দিব্যানী মণ্ডল। জন্মদিনের পার্টিতে হাজির ছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাণা সরকার, অঙ্কিতা মল্লিক, দিব্যজ্যোতি দত্ত-রা।
১৭ অগস্ট ছিল ‘ফুলকি’-খ্যাত দিব্যানী মণ্ডলের জন্মদিন। বেশ অল্প বয়সে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায় পা রাখেন দিব্যানী। ফুলকি-নায়িকার জন্মদিনে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন টলিপাড়ার একাধিক তারকা। দেখা মিলল সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাণা সরকার, অঙ্কিতা মল্লিক, দিব্যজ্যোতি দত্ত-রা।
বিস্কিট রঙের গাউনে দেখা গেল দিব্যানীকে। পরিবারকে পাশে নিয়েই কেক কাটলেন ২২ বছরের জন্মদিনের কেক। পাশে ছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাণা সরকার। এমনকী, কেক কেটে পরিচালককে খাওয়াতেও দেখা গেল তাঁকে।
খুব জলদিই বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন দিব্যানী। পরপর দুটি ছবিতে দেখা মিলবে তাঁর। প্রথমটি হল ‘গুন গুন করে মহুয়া’ আর দ্বিতীয়টি ‘রেড ফ্ল্যাগ: ভালোবাসা বেশি’।
পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়ের ‘রেড ফ্ল্যাগ: ভালোবাসা বেশি’-তে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত ও দিব্যাণী মণ্ডল। জেন জি-র জটিল প্রেমের সমীকরণ তুলে ধরা হবে এই ছবির মাধ্যমে। আর এই সিনেমার প্রযোজক রাণা সরকার।
তবে রাণা সরকারের আরও একটি ছবিতে দেখা যাবে দিব্যানীকে। যেখানে মহুয়ার তরুণীবেলার চরিত্রে দেখা যাবে দিব্যানীকে। অভিনেত্রীর জন্মদিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন রাণা-ও।
দিব্যানীর জন্মদিনের পার্টিতে সৃজিতের সাজও ছিল দেখার মত। যেখানে পরিচালকের সাদা রঙের শার্টের উপর সুতোর কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ২০১৫ সালের নির্বাক-এর পোস্টার। যাতে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সুস্মিতা সেন। দিব্যজ্যোতির বোতাম খোলা শার্টের ফাঁক থেকে চোখ পড়ছিল তাঁর সিক্স প্যাক অ্যাবস। দেখুন দিব্যানীর জন্মদিনের পোস্ট-
ক্যারাটে গুরু দেবাশিস মণ্ডলের মেয়ে দিব্যানী। বড় হয়েছেন কলকাতাতেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন। আর এই সময়ই তাঁর কাছে আসে অভিনয়ের সুযোগ। তবে অনেকেই জানেন না যে, বাবার দেখানো পথে হেঁটে ক্যারাটে-র ব্ল্যাক বেল্ট ‘ফুলকি’। ই দক্ষতার কারণে 'ফুলকি' ধারাবাহিকে বক্সারের চরিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সঙ্গে দিব্যানী শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং ইস্কনের অনুগামী। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী।
এর মধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও করেছেন কাজ। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় একটি ওয়েব সিরিজে তিনি অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের নাতনির চরিত্রে অভিনয় করছেন। যাতে ছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুধু তাই নয়, খুব জলদি তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতেও দেখা যাবে দিব্যানীকে। পরিচালক বীরেশ কোকার ছবিতে করবেন কাজ। দিব্যানীকে জন্মদিনে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা। তাঁর আগামী জীবনের জন্য দিয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তা।
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