কখনো পরমব্রতর কোলে শান্তির ঘুম নডির, কখনো পুলে জলকেলি! ফাদার্স ডে-তে পোস্ট পিয়ার

কখনো পরমব্রতর কোলে শান্তির ঘুম নডির, কখনো পুলে জলকেলি! ফাদার্স ডে-তে পোস্ট পিয়ার
পরমব্রত আর নিষাদের জন্য ফাদার্স ডে পোস্ট করেন পিয়া সেনগুপ্ত। যা নিমেষে জিতে নেয় নেটপাড়ার মন। বাবা পরমকে ভালোবাসায় ভরাল নেটিজেনরা।
রবিবার ২১ জুন ফাদার্স ডে-র দিন পরমব্রত আর নিষাদের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিলেন পিয়া সেনগুপ্ত। আর বাবা-ছেলের মিষ্টি মুহূর্ত নিমেষে মন জয় করে নিল নেটপাড়ার। ২০২৫ সালের ১ জুন, জামাইষষ্ঠীর দিন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী। সদ্য ১ বছরের জন্মদিন পালন করেছে নডিবাবু। যদিও বাবা ভালোবেসে ছেলের নাম রেখেছেন ‘জুনিয়র’। তবে মাম্মা পিয়ার দেওয়া ‘নডি’ নামটা বিশেষ জনপ্রিয় নেটমাধ্যমে। আর খুদের ভালো নাম নিষাদ। মা-বাবা নিজেদের সংগীতপ্রেম থেকেই এমন নাম রাখেন ছেলের।
চারটি ছবি আর একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন পিয়া। প্রথম ছবিতে দেখা গেল ফ্লোটারে করে পুলে নেমেছে নডি। হাসি যেন আর ধরছে না মুখে। ফ্লোটার ধরে রেখেছেন পরমব্রত। হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। একটা ভিডিয়োতে দেখা গেল বালি নিয়ে খেলছেন পরমব্রত, এখানেও সঙ্গ দিচ্ছেন তিনি সন্তানকে। আরেকটি ছবিতে দেখা গেল বিছানায় বাবা-ছেলে। পরমব্রতকে আঁকড়ে ধরে তাকিয়ে আছে নডি বাবার দিকে। অভিনেতার চোখও ছেলের উপরে স্থির।
চতুর্থ ছবিটিতে দেখা গেল বিমানের জানলার ধারে বসে আছে নডি বাবার কোলে। সামনে রাখা একটি বই। একদম শেষের ছবিতে দেখা গেল নডির কোলে শান্তির ঘুম পরমব্রতর। অভিনেতা নিজেও ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর এই পোস্টের ক্যাপশনে পিয়া লিখেছেন, ‘বাবা-ছেলের বিশেষ মুহূর্ত। এই ছবিগুলোই সব কথা বলে দেয়। ফাদার্স ডে ২০২৬।’
এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘আমি পরমের দিকেই তাকিয়ে আছি। সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।’ আরেকজন লিখলেন, ‘কী দারুণ সুখী বাবা-ছেলের জুটি!’ আরেকটি কমেন্টে লেখা হল, ‘বাবা হওয়া পরম আনন্দের’।
বহুদিন আগে বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছেন পরমব্রত। তারপর থেকে একপ্রকার একাই থাকতেন। তবে ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাসভবনে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন তিনি ও পিয়া। তারপর থেকেদুজনের জমিয়ে সংসার। মাঝেমধ্যেই সুখী গৃহকোণের অন্দরমহলের ছবি-ভিডিয়ো ভাগ করে নেন পিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখলেই বোঝা যায়, সযত্নে সাজানো হয়েছে ঘরের প্রতিটা কোনা। আর ২০২৫ সালের জুন মাসে দম্পতির কোলে আসে নডি।
কাজের সূত্রে, পরমব্রতকে আপাতত দেখা যাচ্ছে ‘আবার হাওয়া বদল’ সিনেমাতে। প্রেক্ষাগৃহেও বেশ ভালো ফল ছবিটির। এই সিনেমায় আরও আছেন রাইমা সেন ও রুদ্রনীল ঘোষ।
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