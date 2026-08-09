‘ওদের কষ্ট দেখেছি, এইটুকুই যথেষ্ট’, ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালেন পীযূষ মিশ্র

‘ওদের কষ্ট দেখেছি, এইটুকুই যথেষ্ট’, ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালেন পীযূষ মিশ্র
জেপিএসসি-জেএসএসসি (JPSC-JSSC) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করছে। এই বিক্ষোভে অভিনেতা পীযূষ মিশ্রও অংশগ্রহণ করেছেন।
দিল্লির পর এখন ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। জেপিএসসি-জেএসএসসি (JPSC-JSSC) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করছে। এই বিক্ষোভে অভিনেতা পীযূষ মিশ্রও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, ছাত্রদের কষ্ট দেখে তাঁর হৃদয় ভরে গেছে এবং তিনি তাদের সংগ্রামে পাশে দাঁড়াতে চান।
রাঁচিতে ছাত্রদের বিক্ষোভে অংশ নিয়ে পীযূষ মিশ্র প্রতিবাদস্থলে পৌঁছান এবং ছাত্রদের সহায়তা করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, প্রতিবাদকারী কিছু প্রার্থীদের ইন্টারভিউ দেখে তিনি অনুভব করেছেন যে এখানে এসে তাদের সমর্থন করা উচিত।
পীযূষ মিশ্র সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমি অন্য কোনও কারণে সমর্থন দিতে আসিনি। আমি কিছু ছাত্রের ইন্টারভিউ দেখেছি। আমি ওদের চোখে কষ্ট দেখলাম। আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।’
পীযূষ তরুণদের সঙ্গে তার সংযোগের ব্যাপারে কথা বলেন এবং বলেন যে তিনি প্রতিবাদকারীদের সহায়তার জন্য যা কিছু সম্ভব, করতে চান। তিনি জানান যে 'খাবার, তিরপল' এবং অর্থের সাহায্য এর আগে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সব কিছু করছি।
পীযূষ মিশ্র গাইলেন
ঝাড়খণ্ডে চলা বিক্ষোভের একটি নতুন ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে অভিনেতা ২০০৯ সালের হিন্দি সিনেমা 'গুলাল' এর গান 'আরম্ভ হল প্রচণ্ড' গাইতে দেখছেন। এই গানটি পীযূষ নিজেই লিখেছেন, সুর করেছেন এবং গেয়েছেন। এটি তার বিপ্লবী কথা সম্বলিত জন্য পরিচিত, যা সাহস, দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো বিষয়গুলোকে উন্মোচন করে।
ঝাড়খণ্ডে কেন হচ্ছে আন্দোলন?
উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডের ছাত্ররা রাঁচির জয়পাল সিং মুণ্ডা স্টেডিয়ামে JPSC এবং JSSC পরীক্ষায় ঘটে যাওয়া অভিযোগিত জালিয়াতির এবং পেপার লিকের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন এবং অনশন করছেন। তারা ২০১৯ সালের পর ঘটে যাওয়া JSSC CGL, JSSC JE এবং PGT পরীক্ষাগুলো বাতিল করার, পুরো ঘটনাটির সিবিআই তদন্তের এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছে।