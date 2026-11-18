‘ভারতে আর রাজতন্ত্র নেই, ওঁদের মনে করিয়ে দিয়েছি!’ প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে অকপট সইফ আলি খান!
করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনে হাজির ব্রিটেনের প্রিন্স উইলিয়ামস। কী কথা হল পতৌদির নবাব সইফের সাথে?
আর্থশট প্রাইজ ২০২৬’ (Earthshot Prize 2026) উপলক্ষে বর্তমানে ভারত সফরে রয়েছেন ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়াম এবং রাজবধূ প্রিন্সেস ক্যাথরিন। এই সফরের অঙ্গ হিসেবেই করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থা ‘ধর্মা প্রোডাকশনস’-এর দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন প্রিন্স উইলিয়াম। সেখানে করণ জোহর ও করিনা কাপুর খানের পাশাপাশি যুবরাজের সঙ্গে এক বিশেষ আড্ডায় মেতেছিলেন বলিউডের ‘ছোটে নবাব’ সইফ আলি খান। সাক্ষাৎ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হলো, তা বিস্তারিত জানালেন সইফ।
রাজকীয় পরিচয় ও বাবা টাইগার পতৌদির স্মৃতিচারণ:
সইফ আলি খান জানান, প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হালকা মেজাজে সিনেমা, গান এবং ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা হয়েছে। কথায় কথায় উঠে আসে সইফের প্রয়াত পিতা, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি (টাইগার পতৌদি)-র প্রসঙ্গ এবং ইংল্যান্ড ও ভারতে তাঁর ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতার কথা।
তবে সইফের নিজের ‘নবাব’ বা রাজকীয় বংশপরিচয় নিয়েও কি কোনো কথা হয়েছে? সংবাদমাধ্যমের এই প্রশ্নের উত্তরে সইফ হেসে বলেন, 'ওঁরা বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন ঠিকই, তবে আমি তৎক্ষণাৎ মনে করিয়ে দিয়েছি যে ভারতে এখন আর কোনো রাজতন্ত্র বা রাজকীয় প্রথা নেই।”
ভারত-ব্রিটেন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও বলিউডের ভবিষ্যৎ:
বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও যুক্তরাজ্যের (UK) মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং দুই দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা। সইফ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বলিউডের শুটিংয়ের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য হলো ব্রিটেন। সম্প্রতি ব্রিটেনে সিনেমা তৈরির বিষয়ে ‘যশ রাজ ফিল্মস’-এর চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে তিনি ভবিষ্যতে আরও যৌথ কাজের ওপর জোর দেন।
পাশাপাশি বলিউডের গল্প বলার ধরন যে বদলেছে, তা তুলে ধরে সইফ জানান, আগেকার সিনেমাগুলো অনেক বেশি প্রবাসী ভারতীয়দের (NRI) কথা মাথায় রেখে তৈরি হতো। কিন্তু এখন ভারতীয় সিনেমা অনেক বেশি নিজেদের দেশের সংস্কৃতি ও শিকড়ের গল্প বলছে। তাই আগামী দিনে এই নতুন ধারার গল্পের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রেক্ষাপটকে কীভাবে মেলানো যায়, তা দেখা বেশ আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করেন অভিনেতা।
পরিবেশ রক্ষায় প্রিন্স উইলিয়ামের উদ্যোগের প্রশংসা:
জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং পরিবেশ রক্ষায় প্রিন্স উইলিয়ামের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন সইফ আলি খান। বিশেষ করে যুবরাজের উদ্যোগে শুরু হওয়া ‘আর্থশট প্রাইজ’-কে একটি ‘দুর্দান্ত পদক্ষেপ’ বলে অভিহিত করেন তিনি।
‘শাভা শাভা’-র তালে রাজকীয় স্বাগতম ও মুম্বই সফর:
ধর্মা প্রোডাকশনসের দপ্তরে করণ জোহর, সইফ এবং করিনার তরফে প্রিন্স উইলিয়ামকে একেবারে বলিউডি কায়দায় স্বাগত জানানো হয়। এমনকি ‘কভি খুশি কভি গম’ ছবির জনপ্রিয় গান ‘শাভা শাভা’-র তালে একটি নাচের পারফরম্যান্সও পরিবেশন করা হয়।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের পর এটিই প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস ক্যাথরিনের প্রথম যৌথ বিদেশ সফর। মুম্বই সফরে এসে এই রাজকীয় দম্পতি লোয়ার প্যারেলের চাণক্য স্কুল অফ ক্রাফট পরিদর্শন করেছেন, মুম্বই মেট্রোয় চড়েছেন এবং কিংবদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ব্যালার্ড এস্টেটে গলি ক্রিকেটও খেলেছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More