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    ‘বিছানাওয়ালা বন্ধ ঘরে…’! আমিরের সঙ্গে প্রেমের দৃশ্যে মারাত্মক ভয় পান পূজা বেদী

    আমির খানের সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জনে মুখ খুললেন অভিনেত্রী পূজা বেদী। সঙ্গে জানান যে, আমিরের সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক দৃশ্যের শ্যুট করার পরে তিনি কীভাবে ভয় পেয়েছিলেন এবং নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। 

    Published on: Aug 14, 2026, 09:30:19 IST
    By Tulika Samadder
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    অভিনেত্রী পূজা বেদী এবং আমির খান 'জো জিতা ওহি সিকান্দর' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির শুটিং চলাকালীন গুজব ছড়িয়েছিল যে আমির খান এবং পূজা বেদী একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এতদিন পর পূজা বেদী সেই গুজবের জবাব দিয়েছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন যে, আমির খানের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যের সময় তিনি ভীষণই নার্ভাস এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

    আমির ও পূজা। (Social Media)
    আমির ও পূজা। (Social Media)

    আমির এবং পূজা কি একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন?

    আমির খানের প্রতি তার আকর্ষণের গুজব প্রসঙ্গে পূজা বেদী ভিকি লালওয়ানিকে বলেন, ‘আপনি নিশ্চয়ই মজা করছেন।’ এরপর তিনিও হেসে ফেলেন। 'জো জিতা ওহি সিকান্দর' ১৯৯২ সালে মুক্তি পায় এবং এটি পরিচালনা করেন মনসুর খান। 'জো জিতা ওহি সিকান্দর' এখনও বলিউডের অন্যতম সেরা রোমান্টিক সিনেমা হিসেবে বিবেচিত হয়।

    অন্তরঙ্গ দৃশ্যের পর আমির খান এবং পূজা নীরব ছিলেন

    একই কথোপকথনে পূজা জানান, কীভাবে তিনি ও আমির একটি ছবির জন্য অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন। তবে, দৃশ্যটি পরে ছবিতে রাখা হয়নি। পূজা জানান যে দৃশ্যটির শুটিং করার পরেও তিনি খুব নার্ভাস ছিলেন। দুই অভিনেতার মধ্যে একটি অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিল।

    কী হয়েছিল রোম্যান্টিক দৃশ্যের শ্যুট শেষের পর?

    পূজা যে ছবিটির কথা বলছিলেন, তার নাম 'আতঙ্ক হি আতঙ্ক'। ছবিটিতে পূজার একটি ক্যামিও ছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তাঁরা দু'জন (পূজা এবং আমির খান) একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন। তবে, সেই দৃশ্যটি কখনও ছবির অংশ হয়নি। অভিনেত্রী জানান যে, মুম্বইয়ের ফিল্ম সিটির কাছে একটি বাংলোতে এটি শ্যুট করা হয়েছিল। সেই সময়কার পরিবেশ আজকের মতো ছিল না, যেখানে অভিনেতারা দৃশ্যের পর তাদের ভ্যানিটিতে চলে যান। তখনকার ব্যবস্থাটা বেশ ভিন্ন ছিল। পূজা ব্যাখ্যা করেন যে, অন্তরঙ্গ দৃশ্যের পর, তাঁদের একটি বিছানা-সহ একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। অল্পবয়সী পূজা ওই পরিস্থিতিতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

    পূজা জানান যে, তাঁর মাথায় হাজারো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই সময়। বলিউড সম্পর্কে যা শুনেছিলেন, এই দৃশ্য সিনেমায় দেখা গেলে এরপর কী হবে তা, নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। দরজা বন্ধ ছিল এবং তাঁরা দুজনেই চুপচাপ বসেছিলেন। অভিনেত্রী জানান, অবশেষে দুজনের মধ্যকার নীরবতা ভাঙেন আমির খান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পূজাকে প্রশ্ন করেন, তিনি দাবা খেলতে চান কি না। পূজা সঙ্গে সঙ্গে দাবা খেলতে রাজি হয়ে যান এবং ঘরে একটি দাবার বোর্ড আনান।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘বিছানাওয়ালা বন্ধ ঘরে…’! আমিরের সঙ্গে প্রেমের দৃশ্যে মারাত্মক ভয় পান পূজা বেদী
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