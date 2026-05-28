    ‘ওঁর সঙ্গটা ছিল ম্যাজিক্যাল…’, ববির সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে যা বললেন পূজা ভাট

    পূজা ভাট সেইসব তারকাদের মধ্যে একজন, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। এক সাক্ষাৎকারে পূজা ভাট তাঁর বাবা মহেশ ভাটের সঙ্গে সম্পর্ক, তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে, পারভীন বাবীর অসুস্থতা এবং ববি দেওলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা নিয়ে মুখ খুলেছেন।

    May 28, 2026, 10:27:18 IST
    By Sayani Rana
    ভিকি লালওয়ানিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পূজা ববির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি আমার জীবনে ছিলেন। আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ছিলাম।আমাদের দারুণ সময় কেটেছে। ওঁর সঙ্গটা ছিল ম্যাজিক্যাল। কিন্তু আমার মনে হয় না, আমাদের কেন এক হওয়া হল না, তা নিয়ে আলোচনা করার এটা সঠিক সময়।'

    তাঁর কথায়, ‘ববি বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওঁর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গিয়েছে। আমি তাঁর জন্য খুব খুশি। এখন এসব কথা বলে আমি সেই ভালো সময়টা নষ্ট করতে চাই না। যাঁরা আমাদের জীবনে ছিলেন এবং যাঁরা এখন তাঁদের জীবনে আছেন, তাদের সকলের প্রতি আমাদের সর্বদা মর্যাদা বজায় রাখা উচিত।’

    ১১ বছর পর পূজার বিয়ে ভেঙে যায়। পূজা বলেন, ‘মুনিশ মাখিজার সঙ্গে আমার কথা হয় না। বিয়ের প্রথম দিকে আমাদের সম্পর্কটা বেশ ভালো ছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমরা ভালো বন্ধু, কিন্তু তা ছিল না।’

    তিনি বিবাহিত কিনা জানতে চাইলে পূজা বলেন, ‘আমি জানি না, আর জানতেও চাই না। আমি এগিয়ে গিয়েছি। আমার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরেও আমরা বন্ধু ছিলাম। কিন্তু সেটা টেকেনি, কারণ যেখানে সম্মান নেই, সেখানে কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তোমার বাবা-মা কি তোমাকে সম্পর্ক ভাঙতে বারণ করেছিলেন? আমার পরিবার বলেনি, কিন্তু আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল আমি কেন ১১ বছরের একটা বিয়ে ভাঙছি, এবং আমার জীবনে অন্য কেউ আছে কি না। আমি বলেছিলাম, না, নেই। আমি এটা নিয়ে কখনও ভাবিনি। আমি শুধু একা থাকতে চেয়েছিলাম। আমার জীবনে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, সেটাই সেরা।'

    পূজা আরও বলেন, ‘১১ বছরের একটা সম্পর্ক ভেঙে গেলে মৃত্যুর মতো লাগে। আমি বলতাম, ’আমি ঠিক আছি'। এরপর আমি আরও বেশি মদ খাওয়া শুরু করি। কিন্তু মদ মানুষকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু তারপর আমার বাবা আমাকে একটা মেসেজ পাঠান, যাতে লেখা ছিল, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা’। আমি উত্তর দিই, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, বাবা’। তখন তিনি আমাকে একটি মেসেজ পাঠান, যাতে লেখা ছিল, ‘যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে নিজেকে ভালোবাসতে শেখো, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি’। ওই মেসেজটা আমার পুরো জীবনটাই বদলে দিয়েছে এবং আমি ১০ বছর ধরে মদ খাইনি। এখন আমি সত্যিই নিজেকে ভালোবাসি'।

