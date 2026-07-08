‘ভগবান ধ্বংস করবে…’! ওশোর মালা ছিঁড়ে কোমোডে ফ্লাশ, হুমকি দেওয়া হয় মহেশ ভাটকে

‘ভগবান ধ্বংস করবে…’! ওশোর মালা ছিঁড়ে কোমোডে ফ্লাশ, হুমকি দেওয়া হয় মহেশ ভাটকে
মহেশ ভাট এক সময় ওশোর ভক্ত ছিলেন এবং তারপরে তিনি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে যান। তিনি ওশোর মালা ছিঁড়ে ফেলে সেটিকে ফ্লাশ করেছিলেন। পূজা ভাট বলেছিলেন যে কীভাবে তার পরিবারের সদস্যদের সেই সময় ভয় দেখানো হয়েছিল।
অভিনেত্রী পূজা ভাট সম্প্রতি এক পডকাস্টে বাবা মহেশ ভাটের জীবনের এমন একটি অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেছেন, যা দীর্ঘদিন ধরেই বলিউডে আলোচনার বিষয়। তাঁর দাবি, একসময় ওশো রজনীশের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন মহেশ ভাট। কিন্তু পরে মতবিরোধের জেরে তিনি প্রকাশ্যেই ওশোর মালা খুলে টয়লেটে ফ্লাশ করে দেন। সেই ঘটনার পরই তাঁদের পরিবারকে ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।
সাইরাস ব্রোচার পডকাস্টে পূজা জানান, তাঁর বাবা ওশোর অনুসারীদের দলে ছিলেন। কিন্তু একসময় সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। তিনি বলেন, মহেশ ভাট গলা থেকে ওশোর মালা খুলে টয়লেটে ফ্লাশ করেছিলেন। এরপর তাঁকে আশ্রম থেকে কার্যত বহিষ্কার করা হয়। সেই সময় অভিনেতা বিনোদ খান্নার পক্ষ থেকে তাঁর মায়ের কাছে বার্তা এসেছিল যে, ‘ভগবান (ওশো) খুব রেগে আছেন, তিনি মহেশকে ধ্বংস করে দেবেন।’
পূজার কথায়, সেই ঘটনার পর পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, ছোটবেলায় তাঁদের গভীর রাতে পুনের একটি নিরাপদ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ওশো চাইতেন না কেউ তাঁকে ছেড়ে চলে যাক। তাঁর মতে, এই মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন ওশোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মা শীলাও।
পডকাস্টে পূজা ওশোর আশ্রমে কাটানো কিছু অভিজ্ঞতার কথাও শোনান। তিনি জানান, ছোটবেলায় তিনি ওশোর পায়ে প্রণাম করেছিলেন। তবে আশ্রমে সুগন্ধি বা শ্যাম্পু ব্যবহার করায় নিরুৎসাহিত করা হতো। কারণ, সেখানে বিশ্বাস করা হতো যে, কৃত্রিম সুগন্ধ মানুষের 'অরা'-কে প্রভাবিত করে।
এর আগে মহেশ ভাট নিজেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, কেন তিনি ওশোর মালা ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, বাইরে থেকে আধ্যাত্মিকতার কথা বললেও নিজের মধ্যে ঈর্ষা এবং দ্বন্দ্ব অনুভব করছিলেন। সেই উপলব্ধিই তাঁকে মনে করিয়ে দেয় যে, তিনি নিজেকেই প্রতারণা করছেন। এরপরই তিনি ওশোর পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।
উল্লেখ্য, ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে একাধিক ছবি ব্যর্থ হওয়ার পর মহেশ ভাট পুনের ওশো আশ্রমে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘ সময় কাটানোর পাশাপাশি তিনি নিয়মিত ধ্যান করতেন এবং আশ্রমের জীবনযাপনও অনুসরণ করেছিলেন। পরে অবশ্য সেই অধ্যায়ের ইতি টেনে তিনি চলচ্চিত্র জগতেই নিজের নতুন পথ তৈরি করেন।
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