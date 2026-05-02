Pousali Banerjee: হাসপাতালে ভর্তি পৌষালী, হঠাৎ কী হল গায়িকার? কেমন আছেন এখন?
Pousali Banerjee: আচমকাই অসুস্থ গায়িকা পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল অর্থাৎ মে দিবসের দিন রাত ১২টায় আচমকায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি গায়িকাকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে।
এখন কেমন আছেন তিনি?
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, অসুস্থ হলেও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। পৌষালীর স্বামী পারিজাত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রুটিন চেকআপ করার জন্যই গায়িকাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তিনি মোটামুটি সুস্থই আছেন।
প্রসঙ্গত, মূলত মাটির কাছাকাছি থাকতেই ভালোবাসেন পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গানেও বারবার উঠে আসে মাটির টান। জি বাংলার ‘সারেগামাপা’ অনুষ্ঠানের হাত ধরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন গায়িকা। বর্তমানে সেই অনুষ্ঠানের বিচারক হিসাবেও দেখতে পাওয়া যায় পৌষালীকে।