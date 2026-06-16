‘বড্ড রক্তারক্তি…’, জামাই রণবীরের ৩০০০ কোটির ধুরন্ধর পছন্দ হয়নি দীপিকার বাবার?

‘বড্ড রক্তারক্তি…’, জামাই রণবীরের ৩০০০ কোটির ধুরন্ধর পছন্দ হয়নি দীপিকার বাবার?
জামাই রণবীর সিংয়ের রেকর্ড-ব্রেকিং ছবি ‘ধুরন্ধর’ দেখে প্রকাশ পাডুকোন এই ছবির ‘অতিরিক্ত ভায়োলেন্স’ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আর কী বললেন দীপিকার বাবা?
বলিউড সুপারস্টার রণবীর সিং এবং পরিচালক আদিত্য ধর-এর ব্লকবাস্টার স্পাই-থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে তুমুল ঝড় তুলেছে। সাধারণ দর্শক থেকে শুরু করে সিনেমা সমালোচক— সকলেই রণবীরের অনবদ্য অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবার এই তালিকায় যোগ হলো এক বিশেষ নাম। রণবীরের শ্বশুরমশাই তথা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন কিংবদন্তি প্রকাশ পাডুকোন (Prakash Padukone) সম্প্রতি সিনেমাটি দেখেছেন এবং জামাইয়ের এই মেগা-হিট প্রজেক্ট নিয়ে নিজের অত্যন্ত সৎ ও খোলামেলা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
‘ছবিটা দুর্দান্ত, কিন্তু হিংসা একটু বেশি’— প্রকাশের সৎ রিভিউ
এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাডুকোনের বাবা প্রকাশ পাডুকোন ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে কথা বলেন। ছবিটির প্রশংসা করার পাশাপাশি তিনি একটি ছোট খামতির কথাও অকপটে তুলে ধরেন।
প্রকাশ পাডুকোন বলেন, ‘ছবিটা দারুণ। প্রত্যেক অভিনেতা খুব ভালো অভিনয় করেছেন এবং এটি ভীষণ নিখুঁতভাবে তৈরি একটা সিনেমা। তবে আমাদের (পরিবারের) মনে হয়েছে ছবিতে হিংসার পরিমাণ (Violence) একটু বেশিই ছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষ ও দর্শকদের সিংহভাগই এটা পছন্দ করেছেন, তাই আমার মনে হয় সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
লাইমলাইটের বাইরে জামাই-শ্বশুরের রসায়ন
রণবীর সিং ও পাডুকোন পরিবারের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও এই সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন প্রকাশ। তিনি জানান, রুপোলি পর্দার চাকচিক্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে দুই পরিবার একে অপরের অত্যন্ত কাছাকাছি। প্রকাশ পাডুকোন জানান, দুই পরিবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বছরে অন্তত একবার তাঁরা সবাই মিলে একসঙ্গে ছুটি কাটাতে যান।
রণবীরের সাথে আড্ডার বিষয় নিয়ে তিনি হাসিমুখে বলেন, ‘আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই মিল রয়েছে। ও খেলাধুলা নিয়ে ভীষণ উৎসাহী। রণবীর আমার সাথে সবসময় খেলাধুলা নিয়ে কথা বলে, আর আমি ওর থেকে সিনেমার ব্যবসা বোঝার চেষ্টা করি। ওরা সবাই খুব ব্যস্ত থাকে, তবে আমরা যখনই একসাথে বসি— তা ফুটবল হোক বা ক্রিকেট— খুব উপভোগ করি।’
প্রকাশ আরও যোগ করেন যে, রণবীর ফুটবল ক্লাব ‘আর্সেনাল’-এর বড় ভক্ত, আর তাঁর ছোট মেয়ে আনিশা পাডুকোন ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড’-এর সমর্থক। ফলে খেলা নিয়ে বাড়ির অন্দরেই বেশ মজার পরিবেশ তৈরি হয়।
নতুন অভিভাবক হিসেবে দীপিকা-রণবীর
চলতি বছরেই (২০২৪-এর শেষে সন্তানের জন্মের পর) মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন দীপিকা-রণবীর। দম্পতির এই নতুন ভূমিকা নিয়ে দাদু প্রকাশ পাডুকোন বলেন যে, রণবীর ও দীপিকা দুজনেই অত্যন্ত দায়িত্বশীল বাবা-মা (Hands-on Parents)। দীপিকা তো বটেই, রণবীরও যখন শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত থাকেন না, তখন সন্তানের দেখাশোনা করতে ভীষণভাবে হাত বাড়ান। দুই পরিবারও সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More