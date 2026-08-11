Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ছাত্র আন্দোলনে নিয়েছিলেন ভাগ! বেঙ্গালুরু SIR-এ নাম বাদ গেল প্রকাশ রাজের

    এক্স-এ শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে রাজ এই ঘটনাকে ‘মস্করা’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি তাঁর নির্বাচন অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া খুঁজে বের করবেন।

    Published on: Aug 11, 2026, 16:08:35 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা প্রকাশ রাজ দাবি করেছেন যে, কর্ণাটকে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বেঙ্গালুরুর ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি এই কথা জানান।

    প্রকাশ রাজ।
    প্রকাশ রাজ।

    ‘আমি সেই ৬৫ লক্ষ ভোটারের একজন, যাদের ভোটাধিকার এসআইআর-এর পর বেঙ্গালুরু নির্বাচনী তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। চমৎকার রসিকতা, তাই না?’ তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, নাম ফিরে পেতে এখন তাঁকে কী কী নথি জমা দিতে হবে। ‘আমাকে কোন কাগজ দেখাতে হবে?’, বলেন তিনি।

    আর এই ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রকাশ রাজ টুইট করেন, ‘বন্ধু তুমি হয়তো এমন কিছু নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারো যারা তোমাকে পুনরায় সিংহাসনে নির্বাচিত করবে না.. কিন্তু তুমি কি আমাদের তোমাকে তোমার সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনা থেকে আটকাতে পারবে?’

    প্রসঙ্গত, প্রকাশ রাজ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। ‘খেলা শুরু। দেখি আমার ভোটার আইডি ফিরে পেতে আমাকে কী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে’, বলেন তিনি।

    তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন যে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে আটকাতে পারে কি না! এই বলে, ‘যারা তোমাকে নির্বাচিত করবে না, এমন কিছু নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে তুমি তোমার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু তুমি কি আমাদের, প্রিয় বন্ধু, তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা থেকে আটকাতে পারবে?’

    ঝাড়খণ্ডের প্রতিবাদ নিয়ে রাজ

    সোমবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার দিকে মিছিল করে যাওয়া প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর বলপ্রয়োগের ঘটনায় রাজ আগেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

    প্রকাশ তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘কেন.. কেন.. কেন। এই বর্বরতা আর চলবে না.. এটা কেবল উদ্ধত শক্তিকেই পতন ঘটাবে।’ এর আগে যন্তর মন্তরেও দেখা গিয়েছিল প্রকাশ রাজকে। ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা প্রতিবাদে নিয়েছিলেন ভাগ, দাঁড়িয়েছিলেন পড়ুয়াদের পাশে।

    কর্নাটক এসআইআর

    মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জারি করা একটি সংশোধিত সময়সূচী অনুসারে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর অধীনে কর্নাটকের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এখন ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত হবে।

    এই সংশোধিত সময়সূচীটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের ৭ আগস্টের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করা হয়েছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যোগ্যতার তারিখ হিসাবে ১ অক্টোবর, ২০২৬-কে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/ছাত্র আন্দোলনে নিয়েছিলেন ভাগ! বেঙ্গালুরু SIR-এ নাম বাদ গেল প্রকাশ রাজের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes