ছাত্র আন্দোলনে নিয়েছিলেন ভাগ! বেঙ্গালুরু SIR-এ নাম বাদ গেল প্রকাশ রাজের

ছাত্র আন্দোলনে নিয়েছিলেন ভাগ! বেঙ্গালুরু SIR-এ নাম বাদ গেল প্রকাশ রাজের
এক্স-এ শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে রাজ এই ঘটনাকে ‘মস্করা’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি তাঁর নির্বাচন অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া খুঁজে বের করবেন।
অভিনেতা প্রকাশ রাজ দাবি করেছেন যে, কর্ণাটকে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বেঙ্গালুরুর ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি এই কথা জানান।
‘আমি সেই ৬৫ লক্ষ ভোটারের একজন, যাদের ভোটাধিকার এসআইআর-এর পর বেঙ্গালুরু নির্বাচনী তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। চমৎকার রসিকতা, তাই না?’ তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, নাম ফিরে পেতে এখন তাঁকে কী কী নথি জমা দিতে হবে। ‘আমাকে কোন কাগজ দেখাতে হবে?’, বলেন তিনি।
আর এই ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রকাশ রাজ টুইট করেন, ‘বন্ধু তুমি হয়তো এমন কিছু নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারো যারা তোমাকে পুনরায় সিংহাসনে নির্বাচিত করবে না.. কিন্তু তুমি কি আমাদের তোমাকে তোমার সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনা থেকে আটকাতে পারবে?’
প্রসঙ্গত, প্রকাশ রাজ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। ‘খেলা শুরু। দেখি আমার ভোটার আইডি ফিরে পেতে আমাকে কী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে’, বলেন তিনি।
তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন যে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে আটকাতে পারে কি না! এই বলে, ‘যারা তোমাকে নির্বাচিত করবে না, এমন কিছু নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে তুমি তোমার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু তুমি কি আমাদের, প্রিয় বন্ধু, তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা থেকে আটকাতে পারবে?’
ঝাড়খণ্ডের প্রতিবাদ নিয়ে রাজ
সোমবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার দিকে মিছিল করে যাওয়া প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর বলপ্রয়োগের ঘটনায় রাজ আগেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
প্রকাশ তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘কেন.. কেন.. কেন। এই বর্বরতা আর চলবে না.. এটা কেবল উদ্ধত শক্তিকেই পতন ঘটাবে।’ এর আগে যন্তর মন্তরেও দেখা গিয়েছিল প্রকাশ রাজকে। ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা প্রতিবাদে নিয়েছিলেন ভাগ, দাঁড়িয়েছিলেন পড়ুয়াদের পাশে।
কর্নাটক এসআইআর
মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জারি করা একটি সংশোধিত সময়সূচী অনুসারে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর অধীনে কর্নাটকের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এখন ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত হবে।
এই সংশোধিত সময়সূচীটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের ৭ আগস্টের একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করা হয়েছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যোগ্যতার তারিখ হিসাবে ১ অক্টোবর, ২০২৬-কে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
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