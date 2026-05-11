Prakash Raj: বাঁচাতে হবে তেল-পেট্রোল, ঘোষণা হতেই মোদিজিকে ‘সম্পূর্ণ ব্যর্থ’ বলে কটাক্ষ প্রকাশ রাজের
Prakash Raj: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পেট্রোল-ডিজেল বাঁচানোর আপিলের পর অভিনেতা প্রকাশ রাজ তাঁকে ব্যর্থ সরকার বলে অভিহিত করেছেন। প্রকাশ রাজ কিছু পুরনো ইস্যু তুলে লিখেছে যে সবটাই ছিল ফাঁকা বুলি।
Prakash Raj: অভিনেতা প্রকাশ রাজ আবারও একবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রকাশ রাজের এই টুইটটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর হায়দরাবাদে দেওয়া ভাষণের পরেই এসেছে। এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে পেট্রোল-ডিজেল সাশ্রয় করতে, সোনা না কিনতে, রান্নার তেল বাঁচাতে এবং সম্ভব হলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার আবেদন করেছিলেন।
প্রকাশ রাজ প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণকেই নিশানা করে তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নোটবন্দী সহ একাধিক পুরনো ইস্যু তুলে সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রকাশ রাজের টুইট প্রকাশ রাজ টুইটারে #JustAsking হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। এবার হায়দরাবাদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ভাইরাল হওয়ার পর তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'নোটবন্দী করে অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছেন, মানুষকে থালা বাজাতে এবং কোভিড তাড়াতে বলেছেন... ২ কোটি চাকরি, ১০০টি স্মার্ট সিটি, অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকার বুলি, এমএসপি-র নামে কৃষকদের ঠকানো, বলেছিলেন সাধারণ মানুষও চপ্পল পরে জাহাজে চড়বে... সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গব্বর সিং ট্যাক্স আদায় করেছেন এবং নিজের ধনী বন্ধুদের ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছেন, এখন নাগরিকদের কাছে ত্যাগ স্বীকার করতে বলছেন কারণ তাঁরা দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ।' #JustAsking
এই টুইটের মাধ্যমে প্রকাশ রাজের কটাক্ষ প্রকাশ এই টুইটটি ইন্ডিয়ান জেমস-এর একটি টুইটের উত্তরে লিখেছিলেন। সেই টুইটে লেখা ছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫টা- ভারত এই গ্লোবাল ক্রাইসিসে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষকে মেট্রো ব্যবহার করা উচিত এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোম করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৬টা- হায়দরাবাদে নিজের প্রাইভেট জেটে একটি বড় সমাবেশে যোগ দিয়েছেন, সাথে ১০০টি গাড়ির কনভয়ও ছিল।
প্রকাশের পক্ষে এবং বিপক্ষে মন্তব্যের ঝড় প্রকাশ রাজের টুইটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একজন লিখেছেন, 'কখনও বলেন আলো জ্বালাতে, কখনও বলেন হাততালি দিতে, কখনও বলেন ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতে, এখন বলছেন বাড়িতে থাকুন এবং জ্বালানি খরচ করবেন না। কৃষকরা কি তাদের ফসল চাষ করা বন্ধ করে দেবে? অনেক হয়েছে, কৃষকদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'
প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে একজন লিখেছেন, 'নোটবন্দী যে ব্যর্থ হয়েছে তার কোনও প্রমাণ নেই, সারা ভারতে করোনা ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে, কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য এমএসপি পাচ্ছেন, এই প্রথম কৃষকদের ফসলের বীমা হচ্ছে, UDAAN প্রকল্পের অধীনে ভারতের অনেক ছোট শহরে বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে।' অনেকে প্রকাশ রাজকে ট্রোল করছেন। একজন মন্তব্য করেছেন, প্রকাশ রাজ আপনি নাটক এবং অভিনয়ে ভালো, কিন্তু সত্যের ব্যাপারে দুর্বল। রাজনীতির জন্য আপনারা মধ্যবিত্তদের পিষে মারছেন।