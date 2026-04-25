    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Prakash Raj: বিজেপিতে যোগ দিলেন রাঘব, মিম শেয়ার করতেই ফের বিপাকে প্রকাশ

    Prakash Raj: রাঘব চাড্ডার আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে এবার অভিনেতা প্রকাশ রাজ তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং এই বিষয়ে একটি মিম শেয়ার করেছেন।

    Apr 25, 2026, 21:05:34 IST
    By Swati Das Banerjee
    Prakash Raj: শুক্রবার রাঘব চাড্ডা আম আদমি পার্টি ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের ঘোষণা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। সারাদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেকেই এই বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এবার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। তিনি এই বিষয়ে একটি মিম শেয়ার করেছেন যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে।

    বিজেপিতে যোগ দিলেন রাঘব, মন্তব্য করতেই ফের বিপাকে প্রকাশ
    প্রকাশ যে মিমটি শেয়ার করেছেন তাতে লেখা আছে, 'আমি পুলিশ বাহিনী ছাড়ছি কারণ তারা অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার তাদের মূল নীতি থেকে সরে গিয়েছে। এই কারণেই আমি এখন দাউদ ইব্রাহিমকে আমন্ত্রণ করতে চলেছি।' এই মিমটি শেয়ার করে প্রকাশ লিখেছেন, ‘জাস্ট আস্কিং।’

    প্রকাশের এই টুইটে মানুষজন নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। একজন লিখেছেন, স্যার আপনার ভাষার দিকে খেয়াল রাখা উচিত। একজন লিখেছেন যে আপনার হতাশা দেখা যাচ্ছে। একজন লিখেছেন যে এটি কি প্যান ইন্ডিয়া অভিনেতার ভাষা? ধ্রুব রাঠিও কটাক্ষ করেছিলেন।

    উল্লেখ্য, এর আগে ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিও একটি ভিডিও শেয়ার করে রাঘব চাড্ডার বিজেপিতে যোগদানের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতিকে সবচেয়ে বড় প্রতারক বলে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন যে রাঘব ইডি এবং সিবিআইয়ের ভয়ে আপ পার্টি ছেড়েছেন।

    রামাায়ণ নিয়ে একটি মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন প্রকাশ

    প্রকাশ কিছুদিন আগেই ‘রামাায়ণ’ নিয়ে করা তার মন্তব্যের জন্য বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন। প্রকাশ সেই গল্পের কথা বলেন যেখানে শূর্পণখা রাম এবং লক্ষ্মণের ফল খাওয়ার অভিযোগ রাবণের কাছে করে। কিন্তু রাবণ বলেন যে তাদের খিদে পেয়েছে, তাদের খেতে দিন। এই বিষয়ে প্রকাশ মজা করে বলেন যে রাম ফলের দাম দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু তাদের থেকে বেশি দাম (জিএসটি) চাওয়া হয়। এই নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এরপর প্রকাশ রাজের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিনেতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ এনেছিলেন।

    পেশাগত জীবনের কথা বললে, প্রকাশকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'ডাকায়েত আ লাভ স্টোরি' ছবিতে। এবার তাকে দেখা যাবে তামিল ছবি 'জন নায়কন', তেলেগু ছবি 'জি২', 'বারাণসী', 'স্পিরিট', কন্নড় ছবি 'ফাদার', তামিল ছবি 'মিরাকল'-এ। এছাড়াও তেলেগু ছবি 'তত্ত্বমসি'-তে প্রকাশের একটি বিশেষ ক্যামিও রয়েছে।

