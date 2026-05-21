Pregnant Deepika Padukone: ৪০-এ ২য় বার প্রেগন্যান্ট, বিশ্রামে বিশ্বাসী নন! বিজ্ঞাপনী শ্যুটে দীপিকা, গ্লো করছেন হবু মা

Pregnant Deepika Padukone: ৪০-এ ২য় বার প্রেগন্যান্ট, বিশ্রামে বিশ্বাসী নন! বিজ্ঞাপনী শ্যুটে দীপিকা, গ্লো করছেন হবু মা
বলিউডের ‘মস্তানি’ দীপিকা পাড়ুকোনের মাতৃত্বকালীন গ্লো এখন মায়ানগরী ছাড়িয়ে খোদ দাক্ষিণাত্যেও ঝড় তুলছে। সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগে কাজের ময়দান থেকে পুরোপুরি ছুটি নেননি অভিনেত্রী, বরং হবু মা হিসেবেই চুটিয়ে কাজ করে চলেছেন।
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি থাকা নয়, বরং এই বিশেষ সময়টাকেও চুটিয়ে উপভোগ করছেন এবং একই সাথে ক্যামেরার সামনে দাপিয়ে কাজ করছেন বলিউড ডিভা দীপিকা পাড়ুকোন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই রণবীর সিং ও দীপিকার কোল আলো করে আসতে চলেছে তাঁদের প্রথম সন্তান। তবে মাতৃত্বের এই সুবর্ণ সময়েও কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এতটুকু কমেনি। সম্প্রতি নিজের হোমটাউন অর্থাৎ বেঙ্গালুরুতে একটি নামী ব্র্যান্ডের নতুন বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং সেটে ক্যামেরাবন্দি হলেন রণবীর-ঘরনি। আর তাঁর সেই স্টাইলিশ মেটারনিটি লুক (Maternity Look) এই মুহূর্তে নেটপাড়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।
সেটে বেবি বাম্প ও স্টাইলিশ অবতার:
বেঙ্গালুরুর শ্যুটিং সেটের যে ছবি ও ভিডিওগুলো সমাজমাধ্যমে উঠে এসেছে, সেখানে দীপিকাকে একটি অত্যন্ত আরামদায়ক অথচ নজরকাড়া ক্যাজুয়াল লুকে দেখা গেছে। হালকা রঙের একটি ওভারসাইজড শার্ট এবং লুজ-ফিট ডেনিম ট্রাউজার্সে ধরা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। আলগা করে বাঁধা চুল এবং চোখে রোদচশমা— প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের এই ‘কুল অ্যান্ড কম্ফোর্টেবল’ স্টাইল স্টেটমেন্ট অনুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছে। ক্যামেরার সামনে পোজ দেওয়ার সময় তাঁর স্পষ্ট বেবি বাম্প (Baby Bumps) এবং মুখের সেই চেনা মিষ্টি হাসি ভক্তদের উথালপাথাল করেছে।
কাজের ময়দানে ‘সুপার ওম্যান’:
সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক মাস বলিউড অভিনেত্রীরা লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। কিন্তু দীপিকা এখানেও ব্যতিক্রমী। কিছুদিন আগেই কল্কি ২৮৯৮ এডি (Kalki 2898 AD) ছবির প্রমোশনে এসে নিজের মেটারনিটি ফ্যাশনে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর এবার বেঙ্গালুরুতে বিজ্ঞাপনের শ্যুটিং সেরে প্রমাণ করলেন যে, মা হওয়ার আনন্দ ও পেশাদারিত্ব— দুইয়ের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখতে হয়।
রণবীর-দীপিকার সংসারে নতুন অতিথির অপেক্ষা:
২০১৮ সালে ইতালির লেক কোমোতে রাজকীয় বিয়ের পর বলিউডের অন্যতম সফল ও সুখী দম্পতি হিসেবে পরিচিত রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এক মিষ্টি পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের প্রথম সন্তান আসার সুখবর ভাগ করে নিয়েছিলেন তারকা জুটি। তারপর থেকেই দীপিকার প্রতিটি পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকেন অনুরাগীরা। বেঙ্গালুরুর এই নতুন বিজ্ঞাপনের লুক সামনে আসার পর নেটিজেনরা ‘হবু মা’-কে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেছেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।