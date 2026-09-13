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'সহ্য করতে পারছি না', কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?

খুব শীঘ্রই মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বেশ কিছু ছবি ইতিমধ্যেই তিনি পোস্ট করেছেন যা দেখে অভিনেত্রীকে আগামী দিনের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন সকলে।

Published on: Sep 13, 2026, 18:27:28 IST
By Swati Das Banerjee
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খুব শীঘ্রই মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বেশ কিছু ছবি ইতিমধ্যেই তিনি পোস্ট করেছেন যা দেখে অভিনেত্রীকে আগামী দিনের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন সকলে। তবে গর্ভাবস্থায় তিনি একেবারেই বাড়িতে বসে নেই। স্বামীর সঙ্গে বেবিমুনে যাওয়া থেকে শুরু করে ম্যাগাজিনের কভার পেজের জন্য পোস্ট দিয়ে ছবি তোলা। সব কিছুই করেছেন তিনি।

কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?
কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?

কিন্তু সম্প্রতি একটি ছবি দেখে তিনি এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটি নিয়ে লেখালেখি পর্যন্ত করেছেন তিনি। সম্প্রতি সামান্থা তাঁর ইনস্ট্রাগ্রামে ব্র্যাড পিটের আসন্ন চলচ্চিত্র হার্ট অফ দা বিস্ট- এর প্রচারমূলক একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

ছবিতে ব্র্যাড পিটকে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকা অভিনয় করতে দেখা যাবে যিনি বিমান দুর্ঘটনার পর তাঁর অবসরপ্রাপ্তযুদ্ধ কুকুরকে নিয়ে একটি জঙ্গলে আটকে পড়েন। প্রচারমূলক ভিডিওতে ব্র্যাড স্বীকার করেন যে তিনি কুকুরের চেটে দেওয়া আগে একেবারেই পছন্দ করতেন না কিন্তু সিনেমায় অভিনয় চলাকালীন তিনি সেই কুকুরটির সঙ্গে একই বাটি থেকে জল এবং খাবার খেয়েছেন।

কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?
কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?

ভিডিয়োটি নিজের ওয়ালে পোস্ট করে সামান্থা লেখেন, ‘আমার মন এটা দেখে সহ্য করতে পারছে না।’ যেহেতু সামান্থার বাড়িতে দুটো কুকুর এবং একটি বিড়াল রয়েছে তাই তিনি ভীষণভাবে ব্র্যাড পিটের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছেন।

ভিডিওটিতে আরও দেখানো হয়েছে, কীভাবে ব্র্যাড তাদের চরিত্রগুলো সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উবারের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। অভিনেতা মন্তব্য করেন যে তিনি কুকুরটির জন্য খাবার রাখতেন। মানুষ ও কুকুরের সম্পর্ক নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটির শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্র্যাড বলেন, ‘এটি ছিল অক্লান্ত এবং জাদুকরী।’

সামান্থা প্রসঙ্গে

মায়োসাইটিসের সাথে লড়াই করে সম্প্রতি তেলেগু চলচ্চিত্র থেকে বিরতি নেওয়া সামান্থা নন্দিনী রেড্ডির 'মা ইন্তি বঙ্গারাম' ছবির মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করেন। ছবিটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছিলেন রাজ। এতে গুলশান দেবাইয়া, মঞ্জুষা মুক্কাভিল্লি এবং দিগন্ত মানচালেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি রুপি আয় করে সর্বোচ্চ আয়কারী নারী-প্রধান তেলেগু চলচ্চিত্রে পরিণত হয়।

Home/Entertainment/'সহ্য করতে পারছি না', কোন ছবি দেখে কেঁদে ভাসালেন অন্তঃসত্ত্বা সামান্থা?
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