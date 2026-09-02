Sohini Sarkar: বেবি বাম্প আগলে সোহিনী, ‘ভালোবাসা বেঁচে আছে…’, বার্তা হবু মায়ের! কবে আসছে সন্তান

Sohini Sarkar: বেবি বাম্প আগলে সোহিনী, ‘ভালোবাসা বেঁচে আছে…’, বার্তা হবু মায়ের! কবে আসছে সন্তান
‘ভালোবাসা বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে’, দু-সপ্তাহ আগেই সাধ খেয়েছেন সোহিনী। দিন গুনছেন হবু সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার। কবে আসবে সে?
টলিউডে বইছে আনন্দের হাওয়া। শীঘ্রই মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। প্রেগন্যান্সির প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বেশ উপভোগ করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের সাধভক্ষণের এক বিশেষ অদেখা ভিডিও শেয়ার করে অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন এই হবু মা।
সাধভক্ষণের অদেখা ঝলক ও নতুন বার্তা:
গত ১৯শে আগস্ট বেলুড়ে নিজের শ্বশুরবাড়িতে সাত মাসের সাধের অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় সোহিনীর। শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, লাল শাড়ি সোনার গয়না ও হাতে আলতায় সেজে বাগানে ঘুরে ফুল তুলছেন হবু মা। ভালোবাসায় আগলে রাখছেন নিজের বেবি বাম্প।
স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ: ভিডিওটির নেপথ্যে বাজছে সোহিনীর স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের গাওয়া রোম্যান্টিক গান— 'ভালোবাসা বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে'। গানের পংক্তিকেই সোহিনী নিজের এই নতুন যাত্রার ভালোবাসার বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন।
কবে আসছে নতুন অতিথি?
সাত মাসের সাধের আচার সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েই সোহিনী ও শোভনের জীবনে আসতে চলেছে তাঁদের প্রথম সন্তান। জীবনের এই নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন তারকা দম্পতি ও তাঁদের ভক্তরা।
বছর দেড়েক প্রেম করার পর ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিয়ে করেন শোভন ও সোহিনী। তাঁদের বিয়ের আসর বসেছিল কলকাতারই এক ফার্ম হাউজে। আইনি বিয়ে করেন পরিবার-বন্ধুদের উপস্থিতিতে। সঙ্গে হয়েছিল মালাবদল, সিঁদুর দান। তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতেই দুই থেকে তিন হওয়ার খবর ভাগ করে নেন নায়িকা। সম্প্রতি হইচইয়ের অজেয়া সিরিজে দেখা মিলেছে সোহিনীর। খাকি উর্দিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সোহিনী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More