    Preity Zinta: এই 8 ছবিতে সিঙ্গল মাদারের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রীতি

    Preity Zinta: আজ আমরা প্রীতি জিন্টার সেইসব ছবির কথা বলব যেখানে তাঁর চরিত্র বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এই ছবিগুলিতে তিনি সিঙ্গেল মাদারহুডের কঠিন অথচ শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

    May 3, 2026, 23:05:00 IST
    By Swati Das Banerjee
    Preity Zinta: প্রীতি জিন্টা তাঁর অভিনয় জীবনে অনেক স্মরণীয় ছবি উপহার দিয়েছেন এবং তাঁর অনেক চরিত্রই দর্শকদের মন জয় করেছে। তবে তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় ছিল যা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেননি। অভিনেত্রী তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবিতে তিনি গর্ভবতী হলেও তাঁর বিয়ে হয়নি।

    এই ৫ ছবিতে সিঙ্গল মাদারের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রীতি
    'ক্যায়া কেহনা' ছবির গল্প ছিল বেশ সাহসী। এই ছবিটি ২০০০ সালে মুক্তি পায়। এতে দেখানো হয় যে এক কলেজ ছাত্রী এক যুবকের প্রেমে পড়ে এবং তাদের শারীরিক সম্পর্ক হয়, যার ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এই ছবিতে সইফ আলি খান এবং প্রীতি জিন্টা প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই সিনেমায় প্রীতি বিয়ের আগেই গর্ভবতী হন।

    ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সালাম নমস্তে' ছবিতে প্রীতি জিন্টা, সইফ আলি খানের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকেন। এই সময়ে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন, কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয় না। ছবির শেষ পর্যন্তও তাঁদের বিয়ে হয় না, যদিও তাঁরা একসঙ্গেই থাকেন।

    'চোরি চোরি চুপকে চুপকে' ছবিটি সলমন খান, প্রীতি জিন্টা এবং রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত এবং ২০০১ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে প্রীতি এক যৌনকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন যিনি রানি মুখোপাধ্যায় এবং সলমান খানের জন্য সারোগেট মা হন। এখানেও তিনি বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে পড়েন।

    'জান-এ-মন' ছবিতে প্রীতি, সলমন খান এবং অক্ষয় কুমার প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবিতে প্রীতির চরিত্রটি তাঁর স্বামী থেকে আলাদা থাকে এবং তিনি গর্ভবতী হন। এই ছবিটি ২০০৬ সালে মুক্তি পায়।

    অন্যদিকে 'কৃষ' ছবিতে তাঁর চরিত্রটি বিবাহিত হলেও, সন্তান প্রসবের পর তিনি মারা যান। এই ছবিটি ২০০৬ সালে মুক্তি পায়। প্রীতির শেষ ছবি ছিল 'ভাইয়াজি সুপারহিট', যা ২০১৮ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে সানি দেওল এবং প্রীতি জিন্টা প্রধান চরিত্রে ছিলেন। যদিও ছবিটি তেমন সাফল্য পায়নি।

    আগামী দিনে 'লাহোর ১৯৪৭'-এ প্রীতিকে দেখা যাবে, যা পরিচালনা করছেন রাজকুমার সন্তোষী। এই ছবিতেও প্রীতির সঙ্গে প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সানি দেওল। ছবিটি প্রযোজনা করছেন আমির খান।

    বর্তমানে প্রীতি অভিনয় জগৎ থেকে দূরে তাঁর সন্তান এবং স্বামীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তবে আইপিএল ম্যাচের সময় তিনি বেশ সক্রিয় থাকেন এবং নিজের দল পাঞ্জাব কিংস ইলেভেনকে সমর্থন করতে অবশ্যই আসেন।

