    Esha Gupta: প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্যের আপডেট দিলেন ইশা, মানা করলেন গুজবে কান দিতে

    Esha Gupta: অভিনেত্রী ইশা গুপ্তা প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপডেট দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য ভালো। পাশাপাশি, অভিনেত্রী সকলের কাছে অনুরোধ করেছেন যে প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো গুজব ছড়ানো না হয়।

    May 30, 2026, 22:52:26 IST
    By Swati Das Banerjee
    Esha Gupta: বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুদিন ধরে খবর আসছে যে তিনি ভালো নেই। এই কারণে প্রতিদিনের পদযাত্রাও হচ্ছে না। প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া এবং পদযাত্রা না হওয়ার কারণে তাঁর ভক্তরা হতাশ। তবে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাইরাল খবরের মধ্যে এখন অভিনেত্রী ইশা গুপ্তা মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে আপডেট দিয়েছেন।

    প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্যের আপডেট দিলেন ইশা (Instagram)
    ইশা জানিয়েছেন, মহারাজের স্বাস্থ্য ভালো। এছাড়াও, তিনি সকলের কাছে অনুরোধ করেছেন যে মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে গুজব না ছড়াতে। প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে অভিনেত্রী ইশা গুপ্তা তাঁর ইনস্টাগ্রামে আপডেট দিয়েছেন। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরির শুরুতে 'রাধে-রাধে' লেখেন। ইশা গুপ্তা লিখেছেন, ‘একটি আপডেট! প্রেমানন্দ জি ভালো আছেন এবং তিনি একান্তে বিশ্রাম নিচ্ছেন। অনুরোধ করা হচ্ছে যে মিথ্যা এবং নেতিবাচক খবর ছাড়াবেন না।’

    মানুষকে সাধনা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান

    ইশা গুপ্তা তাঁর স্টোরিতে প্রেমানন্দ মহারাজের অনুসারীদের জন্য একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আপনারা সবাই নিজেদের সাধনা চালিয়ে যান এবং সকলের জন্য প্রার্থনা করুন।’ ইশা তাঁর স্টোরির শেষে 'রাধে-রাধে' দিয়ে শেষ করেছেন।

    প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্যের আপডেট দিলেন ইশা (Instagram)
    প্রেমানন্দ মহারাজের জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে নয় বরং বলিউড সেলিব্রিটিদের মধ্যেও রয়েছে। অনেক বলিউড তারকা প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য যান। বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা অনেকবার প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে হাজির হয়েছেন। কিছু সময় আগে কৈলাশ খেরও প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি প্রেমানন্দ মহারাজের সামনে কৃষ্ণ এবং শিব ভজন গেয়েছিলেন।

    প্রেমানন্দ মহারাজের তাঁর ভক্তদের জানিয়েছেন যে তাঁর দুটি কিডনি ফেল হয়ে গিয়েছে। অনেক ভক্ত মহারাজকে তাঁদের কিডনি অফার করেছেন, কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ কাউকেই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য গ্রহণ করেননি। শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাও প্রেমানন্দ মহারাজকে কিডনি দান করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ তখনও মনা করেছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজের সামাজিক মিডিয়াতেও অনেক অনুসরণকারী রয়েছে। জেন জি লোকেরা প্রেমানন্দ মহারাজকে শুনতে পছন্দ করে।

