    Saina Chatterjee: ‘লাজু’র সাজে মজেছে নেটপাড়া, ‘গুলাবো’ সাইনার হাতের ডিজাইনার ব্যাগের দাম জানেন?

    টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও মিষ্টি মুখ সাইনা চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন সেন্স এবং স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্যও নেটিজেনদের নজর কাড়েন এই তরুণী। সম্প্রতি ডিজাইনার ব্যাগের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এক ছবিতে।

    May 17, 2026, 10:30:30 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ‘কনে দেখা আলো’র লাজবন্তী হিসাবে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায় কন্যা সাইনা। গ্রামের ছাপোষা গৃহবধূ সাইনা কিন্তু বাস্তব জীবনে বেশ ফ্যাশন সচেতন। ডিজাইনার ব্যাগের প্রতি তাঁর যে এক বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তা কারুর অজানা নয়। নামী দামী ব্র্যান্ডেড ব্যাগের কালেকশন রয়েছে সাইনার। সদ্য ১৬-য় পা রেখেছেন সাইনা। জন্মদিনের আমেজে গা ভাসিয়েই সম্প্রতি শহরের এক সাততারা হোটেলে হাজির হয়েছিলেন লাজু।

    ‘লাজু’র সাজে মজেছে নেটপাড়া, সাইনার হাতের ডিজাইনার ব্যাগের দাম জানেন?

    হালকা গোলাপি রঙের মিনি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে সাইনার হাতে দেখা গেল বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড চার্লস অ্যান্ড কিথ (Charles & Keith)-এর একটি এক্সক্লুসিভ কালেকশনের হ্যান্ডব্যাগ।

    ‘কিক্সি’ কালেকশনের প্রেম:

    সাইনার হাতের এই ব্যাগটি চার্লস অ্যান্ড কিথ-এর অত্যন্ত জনপ্রিয় ‘কিক্সি’ (Qixi) কালেকশনের অংশ, যা মূলত ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। ব্যাগের হাতল বা স্ট্র্যাপে পুতি এবং মুক্তোর নিখুঁত কাজ ব্যাগটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও অভিজাত করে তুলেছে।

    সাজ ও ব্যাগের দাম:

    ফ্যাশন বোদ্ধাদের মতে, এই বিশেষ ডিজাইনার ব্যাগটির বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৯ হাজার টাকা)। হাই-ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নিরিখে দামটি হয়তো আকাশছোঁয়া নয়, তবে ষোড়শীর এই নিখুঁত চয়ন তাঁর রুচিবোধের পরিচয় দেয়। কানে গোল্ডেন ইয়াররিংস, পায়ে ন্যুড হিলস এবং খোলা চুলে সিঁড়ির রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সাইনার এই পোজ এক লহমায় কেড়ে নিয়েছে হাজারো ভক্তের মন।

    পর্দায় লাজুর ম্যাজিক:

    আপাতত ছোট পর্দায় ‘কনে দেখা আলো’র লাজবন্তী ওরফে লাজু চরিত্রে সাইনার সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাস্তব জীবনের এই মডার্ন ও স্টাইলিশ সাইনা কীভাবে ক্যামেরার সামনে এত সুন্দর এক শান্ত, ঘরোয়া চরিত্রের রূপ দেন— তা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর অনুরাগীরা।

    ফ্যাশন আর অভিনয়ের এই যুগলবন্দীতে সাইনা যে টলিপাড়ার আগামী দিনের অন্যতম বড় স্টাইল আইকন হতে চলেছেন, তা বলাই বাহুল্য।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

