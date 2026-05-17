Saina Chatterjee: ‘লাজু’র সাজে মজেছে নেটপাড়া, ‘গুলাবো’ সাইনার হাতের ডিজাইনার ব্যাগের দাম জানেন?

Saina Chatterjee: ‘লাজু’র সাজে মজেছে নেটপাড়া, ‘গুলাবো’ সাইনার হাতের ডিজাইনার ব্যাগের দাম জানেন?
টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও মিষ্টি মুখ সাইনা চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন সেন্স এবং স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্যও নেটিজেনদের নজর কাড়েন এই তরুণী। সম্প্রতি ডিজাইনার ব্যাগের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এক ছবিতে।
‘কনে দেখা আলো’র লাজবন্তী হিসাবে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায় কন্যা সাইনা। গ্রামের ছাপোষা গৃহবধূ সাইনা কিন্তু বাস্তব জীবনে বেশ ফ্যাশন সচেতন। ডিজাইনার ব্যাগের প্রতি তাঁর যে এক বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তা কারুর অজানা নয়। নামী দামী ব্র্যান্ডেড ব্যাগের কালেকশন রয়েছে সাইনার। সদ্য ১৬-য় পা রেখেছেন সাইনা। জন্মদিনের আমেজে গা ভাসিয়েই সম্প্রতি শহরের এক সাততারা হোটেলে হাজির হয়েছিলেন লাজু।
হালকা গোলাপি রঙের মিনি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে সাইনার হাতে দেখা গেল বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড চার্লস অ্যান্ড কিথ (Charles & Keith)-এর একটি এক্সক্লুসিভ কালেকশনের হ্যান্ডব্যাগ।
‘কিক্সি’ কালেকশনের প্রেম:
সাইনার হাতের এই ব্যাগটি চার্লস অ্যান্ড কিথ-এর অত্যন্ত জনপ্রিয় ‘কিক্সি’ (Qixi) কালেকশনের অংশ, যা মূলত ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। ব্যাগের হাতল বা স্ট্র্যাপে পুতি এবং মুক্তোর নিখুঁত কাজ ব্যাগটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও অভিজাত করে তুলেছে।
সাজ ও ব্যাগের দাম:
ফ্যাশন বোদ্ধাদের মতে, এই বিশেষ ডিজাইনার ব্যাগটির বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৯ হাজার টাকা)। হাই-ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নিরিখে দামটি হয়তো আকাশছোঁয়া নয়, তবে ষোড়শীর এই নিখুঁত চয়ন তাঁর রুচিবোধের পরিচয় দেয়। কানে গোল্ডেন ইয়াররিংস, পায়ে ন্যুড হিলস এবং খোলা চুলে সিঁড়ির রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সাইনার এই পোজ এক লহমায় কেড়ে নিয়েছে হাজারো ভক্তের মন।
পর্দায় লাজুর ম্যাজিক:
আপাতত ছোট পর্দায় ‘কনে দেখা আলো’র লাজবন্তী ওরফে লাজু চরিত্রে সাইনার সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাস্তব জীবনের এই মডার্ন ও স্টাইলিশ সাইনা কীভাবে ক্যামেরার সামনে এত সুন্দর এক শান্ত, ঘরোয়া চরিত্রের রূপ দেন— তা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর অনুরাগীরা।
ফ্যাশন আর অভিনয়ের এই যুগলবন্দীতে সাইনা যে টলিপাড়ার আগামী দিনের অন্যতম বড় স্টাইল আইকন হতে চলেছেন, তা বলাই বাহুল্য।
