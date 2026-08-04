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    Ramayana Row: জানেন কি রণবীরের আগে রামের চরিত্র করার কথা ছিল সলমন খান ও অজয় দেবগনের! কেন বাদ গেলেন?

    রণবীর কাপুরকে ভগবান রামের চরিত্রে দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত, তবে আপনি কি জানেন যে এর আগে সলমন খান এবং অজয় দেবগনেরও রাম হওয়ার কথা ছিল। যদিও সেই প্রোজেক্টগুলো মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

    Published on: Aug 4, 2026, 23:30:56 IST
    By Tulika Samadder
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    নীতেশ তিওয়ারির ছবি 'রামায়ণ' আসছে। আপাতত এই ছবিটি নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। কিছুদিন আগে ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এবং এটি ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। যদিও এর আগেও বহুবার রামায়ণের উপর ভিত্তি করে ছবি তৈরি হয়েছে, আপনি কি জানেন যে এমন অনেক নির্মাতাও ছিলেন যারা রামায়ণ বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি? এই তালিকায় এমন একটি ছবিও ছিল যেখানে রামের ভূমিকায় সলমন খানের অভিনয় করার কথা ছিল।

    রামের ভূমিকায় কাজ করার কথা ছিল সলমন খানেরও।
    রামের ভূমিকায় কাজ করার কথা ছিল সলমন খানেরও।

    রামায়ণ (সলমন খান)

    বলিউডশাদি-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সোহেল খান একটি রামায়ণ বানানোর পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি রামের ভূমিকার জন্য সলমন খান এবং সীতার ভূমিকার জন্য সোনালি বেন্দ্রেকে চূড়ান্ত করেছিলেন। পূজা ভাটও এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বলা হয় যে এই সময়ে পূজা এবং সোহেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তবে, সেলিম খান এর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং পূজা সরে দাঁড়ান, এবং ছবিটি আর এগোয়নি।

    রামায়ণ (রাজকুমার সন্তোষী)

    লাইফস্টাইল ও বিনোদন ম্যাগাজিন ‘সির্কা’-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, রাজকুমার সন্তোষী ‘কে. সেরা সেরা’-কে নিয়ে রামায়ণ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। বলা হয় যে, তিনি ১০০ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি রামের চরিত্রে হৃতিক রোশন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রণবীর কাপুরকে নিতে চেয়েছিলেন। কিছু প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, তিনি রামের চরিত্রে অজয় ​​দেবগন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রীতেশ দেশমুখকে নিতে চেয়েছিলেন। তবে, ছবিটি শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।

    রামায়ণ (সঞ্জয় খান)

    প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৮ সালে চলচ্চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় খান ঘোষণা করেন যে তিনি ‘দ্য লেজেন্ড অফ রামা’ নির্মাণ করবেন। তিনি রাম ও তাঁর পুত্রের চরিত্রে হৃতিক রোশন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনেতা জায়েদ খানকে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি দশরথের চরিত্রে অমিতাভ বচ্চনকেও নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছবিটি শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।

    নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের তারকা তালিকা

    যদিও নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ আলোর মুখ দেখেনি, ভক্তরা এখন নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, যা বিশাল বাজেটে নির্মিত হচ্ছে। রণবীর কাপুর রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায়, রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায়, যশ রাবণের ভূমিকায় এবং সানি দেওল হনুমানের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

    দিওয়ালিতে মুক্তি পাচ্ছে রামায়ণ

    চলচ্চিত্রটির বাজেট এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নমিল মালহোত্রা প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটি ৪০০০ কোটি টাকায় (৪০ বিলিয়ন রুপি) বাজেটে নির্মিত হচ্ছে। এটি দুটি অংশের মোট বাজেট। চলচ্চিত্রটি এই দিওয়ালিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং এর দ্বিতীয় অংশটি আগামী দিওয়ালিতে অর্থাৎ ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Ramayana Row: জানেন কি রণবীরের আগে রামের চরিত্র করার কথা ছিল সলমন খান ও অজয় দেবগনের! কেন বাদ গেলেন?
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