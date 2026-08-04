Ramayana Row: জানেন কি রণবীরের আগে রামের চরিত্র করার কথা ছিল সলমন খান ও অজয় দেবগনের! কেন বাদ গেলেন?

Ramayana Row: জানেন কি রণবীরের আগে রামের চরিত্র করার কথা ছিল সলমন খান ও অজয় দেবগনের! কেন বাদ গেলেন?
রণবীর কাপুরকে ভগবান রামের চরিত্রে দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত, তবে আপনি কি জানেন যে এর আগে সলমন খান এবং অজয় দেবগনেরও রাম হওয়ার কথা ছিল। যদিও সেই প্রোজেক্টগুলো মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।
নীতেশ তিওয়ারির ছবি 'রামায়ণ' আসছে। আপাতত এই ছবিটি নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। কিছুদিন আগে ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এবং এটি ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। যদিও এর আগেও বহুবার রামায়ণের উপর ভিত্তি করে ছবি তৈরি হয়েছে, আপনি কি জানেন যে এমন অনেক নির্মাতাও ছিলেন যারা রামায়ণ বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি? এই তালিকায় এমন একটি ছবিও ছিল যেখানে রামের ভূমিকায় সলমন খানের অভিনয় করার কথা ছিল।
রামায়ণ (সলমন খান)
বলিউডশাদি-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সোহেল খান একটি রামায়ণ বানানোর পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি রামের ভূমিকার জন্য সলমন খান এবং সীতার ভূমিকার জন্য সোনালি বেন্দ্রেকে চূড়ান্ত করেছিলেন। পূজা ভাটও এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বলা হয় যে এই সময়ে পূজা এবং সোহেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তবে, সেলিম খান এর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং পূজা সরে দাঁড়ান, এবং ছবিটি আর এগোয়নি।
রামায়ণ (রাজকুমার সন্তোষী)
লাইফস্টাইল ও বিনোদন ম্যাগাজিন ‘সির্কা’-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, রাজকুমার সন্তোষী ‘কে. সেরা সেরা’-কে নিয়ে রামায়ণ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। বলা হয় যে, তিনি ১০০ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি রামের চরিত্রে হৃতিক রোশন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রণবীর কাপুরকে নিতে চেয়েছিলেন। কিছু প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, তিনি রামের চরিত্রে অজয় দেবগন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রীতেশ দেশমুখকে নিতে চেয়েছিলেন। তবে, ছবিটি শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।
রামায়ণ (সঞ্জয় খান)
প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৮ সালে চলচ্চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় খান ঘোষণা করেন যে তিনি ‘দ্য লেজেন্ড অফ রামা’ নির্মাণ করবেন। তিনি রাম ও তাঁর পুত্রের চরিত্রে হৃতিক রোশন এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনেতা জায়েদ খানকে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি দশরথের চরিত্রে অমিতাভ বচ্চনকেও নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছবিটি শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।
নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের তারকা তালিকা
যদিও নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ আলোর মুখ দেখেনি, ভক্তরা এখন নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, যা বিশাল বাজেটে নির্মিত হচ্ছে। রণবীর কাপুর রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায়, রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায়, যশ রাবণের ভূমিকায় এবং সানি দেওল হনুমানের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।
দিওয়ালিতে মুক্তি পাচ্ছে রামায়ণ
চলচ্চিত্রটির বাজেট এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নমিল মালহোত্রা প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটি ৪০০০ কোটি টাকায় (৪০ বিলিয়ন রুপি) বাজেটে নির্মিত হচ্ছে। এটি দুটি অংশের মোট বাজেট। চলচ্চিত্রটি এই দিওয়ালিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং এর দ্বিতীয় অংশটি আগামী দিওয়ালিতে অর্থাৎ ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে।
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