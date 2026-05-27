রফির এই গান শুনে কেঁদে ফেলেন ইন্দিরা গান্ধী, সারা দেশে করমুক্ত করা হয় ছবিটি

রফির এই গান শুনে কেঁদে ফেলেন ইন্দিরা গান্ধী, সারা দেশে করমুক্ত করা হয় ছবিটি
মহাম্মদ রফির সুমধুর কণ্ঠ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর কার্যালয়েই কাঁদিয়েছিল। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এক প্রযোজক তাঁর প্রিয় নেতার জন্য এই সিনেমাটি নির্মাণ করেন।
ষাটের দশক ছিল মহাম্মদ রফির যুগ। এই দশকে তিনি অনেক সুন্দর, মর্মস্পর্শী গান গেয়েছিলেন যা মানুষের চোখে জল এনে দিত। যখনই কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে এমন কোনো গান খুঁজতেন, তারা সবসময় রফির কথা মনে করতেন। মহাম্মদ রফির কণ্ঠে এমন এক জাদু ছিল যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। রফির কণ্ঠে সেই গানটি শোনার পর ইন্দিরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।
সাওয়ান কুমার তাক হিন্দি সিনেমার শিল্পের একজন প্রযোজক ছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে সাওয়ান কুমার অনেক বড় বড় সিনেমায় বিনিয়োগ করে দর্শকদের জন্য অনেক অসাধারণ চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্রের গল্প দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। সিনেমার পাশাপাশি সাওয়ান কুমার জাতীয় রাজনীতিতেও আগ্রহী ছিলেন এবং দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দ্বারা প্রভাবিত ও প্রশংসিত ছিলেন। তবে, ১৯৬৪ সালের ২৭ মে খবর আসে যে জওহরলাল নেহেরু পরলোকগমন করেছেন। এই খবরে সাওয়ান কুমার ব্যথিত হন এবং তিনি অবিলম্বে নেহেরুকে নিয়ে একটি সিনেমা নির্মাণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ সময় পর, ছবিটি বাস্তব রূপ দেওয়া হয় এবং ১৯৬৭ সালে ‘নৌনিহাল’ সিনেমার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।
মহম্মদ রাফির রেকর্ড করা 'নৌনিহাল' ছবির গল্প ছিল হৃদয়বিদারক। ছবিতে, রাক রাজু একটি অনাথ ছেলে যাকে তার স্কুলের অধ্যক্ষ দত্তক নেন। তাঁকে বলা হয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর আত্মীয়। তিনি শুধু নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে বের হন। এই সংবেদনশীল গল্পের জন্য এমন একটি গানেরও প্রয়োজন ছিল যা আত্মা ছুঁয়ে যাবে। গানের কথা লেখেন কাইফি আজমি। আর যখন এমন বেদনাদায়ক গানে কণ্ঠ দেওয়ার কথা আসে, তখন নির্মাতারা মহম্মদ রফির কথা স্মরণ করেন। গানটি রেকর্ড করা হয়েছে রফির কণ্ঠে।
ছবিটি মুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল। এমন সময় কেউ একজন সাওয়ান কুমারকে পরামর্শ দিলেন যে ছবিটি করমুক্ত করা উচিত। এর জন্য তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে হত। সাওয়ান কুমার তাঁর ছবি ‘নওনিহাল’ করমুক্ত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ইন্দিরা গান্ধী সাওয়ান কুমারকে বললেন যে, তিনি ছবিটি দেখেননি, তাই তাঁর জন্য সিনেমার একটি গান অন্তত বাজানো হোক। সাওয়ান কুমার টেপ রেকর্ডারটি চালু করে মোহাম্মদ রফির কণ্ঠে একটি বেজে ওঠে, ‘শোনো আমার কণ্ঠ, শোনো ভালোবাসার গোপন কথা/ আমি সাজিয়েছিলাম আমার বুকে একটি ফুল/ আমি তোমাকে ধরেছিলাম আমার হৃদয়ের কাছে, তার পর্দার আড়ালে/শোনো আমার ভালোবাসার সেই ধরন, যা ছিল আর সবার থেকে আলাদা।’
টেপ রেকর্ডারে গানটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাবা জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিতে হারিয়ে গেলেন। তিনি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। তার চোখ ছলছল করে উঠল। গানটা শুনে তিনি এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন যে, আর সেখানে বসে থাকতে পারলেন না। সে উঠে নিজের কেবিনে চলে গেল। সবাই ভাবল কিছু একটা ভুল হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর, সাওয়ান কুমার একটি বার্তা পেলেন যে তার কাজ হয়ে যাবে। ইন্দিরা গান্ধী দেশজুড়ে ‘নৌনিহাল’ সিনেমাটিকে করমুক্ত করে দেন।
