সেপ্টেম্বরে বিচ্ছেদ, অক্টোবরে মিলন! আকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বড় আপডেট পৃথ্বী-র
চলতি বছরের মার্চে বাগদান সেরেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শ ও অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সার আকৃতি আগরওয়াল। কিন্তু সেপ্টেম্বরেই বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন আকৃতি। এবার সেই সম্পর্কে এল নতুন মোড়। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফের একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ফের চর্চায় ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শ। অভিনেত্রী ও ইনফ্লুয়েন্সার আকৃতি আগরওয়ালের সঙ্গে চলতি বছরের মার্চে বাগদান সেরেছিলেন তিনি। তাঁদের বাগদানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসতেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন অনুরাগীরা। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশিদিন সুখের হয়নি। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছিলেন আকৃতি। তবে এবার সেই সম্পর্কেই এসেছে নতুন মোড়। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব মিটিয়ে ফের একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৃথ্বী ও আকৃতি।
‘আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম’
সোমবার, ১২ অক্টোবর ২০২৬, পৃথ্বী শ ও আকৃতি আগরওয়াল ইনস্টাগ্রামে ‘A Personal Clarification’ শীর্ষক একটি স্টোরি শেয়ার করেন। সেখানে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন তাঁরা। পোস্টে জানানো হয়, বাগদান ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাঁরা নিজেদের কাছের মানুষদের কথায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে অন্যরা যেন তাঁদের চেয়েও বেশি জানেন, এমনটাই মনে হয়েছিল সেই সময়।
পোস্টে আরও বলা হয়, কাছের মানুষদের মতামত তাঁদের সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রভাব ফেলেছিল। সেই কারণেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। নিজেদের মধ্যে পর্যাপ্ত আলোচনা না করেই বাগদান ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানান তাঁরা।
‘আমাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করুন’
পোস্টে আরও জানানো হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের কারণে যে কষ্ট তৈরি হয়েছিল, তার দায় তাঁরা স্বীকার করছেন। এরপর নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলেছেন তাঁরা। একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আবার একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তাঁদের বক্তব্য, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসাই তাঁদের সম্পর্কের ভিত্তি। ভবিষ্যতে নিজেদের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্তও তাঁরা নিজেদের বোঝাপড়ার মাধ্যমেই নিতে চান। নতুন করে পথচলা শুরু করার সময় অনুরাগী ও অন্যদের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।
৮ মার্চ বাগদান, সেপ্টেম্বরে বিচ্ছেদের ঘোষণা
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৮ মার্চ আকৃতি আগরওয়ালের সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন পৃথ্বী শ। এরপর থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। আগস্ট মাস নাগাদ দু’জনের সম্পর্কে টানাপোড়েনের খবর সামনে আসতে থাকে।
এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর আকৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও পরিস্থিতির পার্থক্যের কারণে তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই ঘোষণার পর তাঁদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ফের একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তাঁরা। এখন দেখার, নতুন করে শুরু হওয়া এই সম্পর্ক কোন দিকে এগোয়।
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