মাসতুতো ভাই নীরকে রাখি পাঠাল প্রিয়াঙ্কা-কন্যা মালতী, ছেলের ছোট্ট তুলতুলে হাতের ছবি দিলেন পরিণীতি

মাসতুতো ভাই নীরকে রাখি পাঠাল প্রিয়াঙ্কা-কন্যা মালতী, ছেলের ছোট্ট তুলতুলে হাতের ছবি দিলেন পরিণীতি
রাঘব চাড্ডা ও পরিণীতি চোপড়ার ছোট্ট ছেলেকে রাখি উপহারে পাঠাল প্রিয়াঙ্কা চপড়ার মেয়ে মালতী মেরি চোপড়া জোনাস। দিদির ভালোবাসায় পাঠান রাখি, ছেলের হাতে বেঁধেও দিলেন পরিণীতি।
বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া এবং রাজনীতিবিদ রাঘব চাড্ডা গত বছর তাঁদের ছেলে নীর-কে স্বাগত জানান। এই বছর, সে তার প্রথম রাখি উদযাপন করেছে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের মেয়ে দিদি মালতী মেরি চোপড়া জোনাস ছোট্ট ভাইকে অনেক ভালোবাসা-সহ একটি রাখি পাঠিয়েছে। পরিণীতিও তাঁর ছেলের জীবনের প্রথম রাখির এই সুন্দর মুহূর্তের এক ঝলক ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে।
নীরের প্রথম রাখির ঝলক শেয়ার করলেন পরিণীতি
শনিবার, পরিণীতি ইনস্টাগ্রামে ছোট্ট নীরের মিষ্টি, তুলতুলে হাতের একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে তার কব্জিতে একটি রাখি বাঁধা ছিল। রাখিটিতে একটি গাড়ির নকশা। ছবির সঙ্গে পরিণীতি লিখেছেন, ‘আমার প্রথম রাখির জন্য ধন্যবাদ মালতী দিদি! অনেক ভালোবাসা। --নীর।’ প্রিয়াঙ্কা ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পুনরায় শেয়ার করে লিখেছেন, ‘দিদি তোমাকে ভালোবাসে বেবি নীর।’
নীরের জন্মের পর, প্রিয়াঙ্কা এবং নিক নবজাতকের জন্য নানা রকম উপহার পাঠিয়েছিলেন। পরিণীতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেগুলোর এক ঝলক শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘নীর এখনই অনেক আদর পাচ্ছে! ধন্যবাদ মিমি মাসি, নিক মেসো এবং মালতি দিদি।’ পরে, মা হওয়ার পর পরিণীতির প্রথম জন্মদিনে, প্রিয়াঙ্কা তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন তিশা! এই জন্মদিনের মাসটি তোমার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছে, এবং সে তোমার জীবনে যে আনন্দ ও ভালোবাসা নিয়ে আসবে তা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’
প্রিয়াঙ্কা তার স্বামী এবং মেয়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় উৎসবগুলো পালন করেন ভক্তিভরে। গত বছর তিনি পরিবারের সঙ্গে মালতীর দীপাবলি উদযাপনের এক ঝলক শেয়ার করেছিলেন। এমনকী প্রিয়াঙ্কা প্রতি বছর তাঁর বাসভবনে হোলি উৎসবেরও আয়োজন করেন।
পরিণীতি চোপড়া এবং রাঘব চাড্ডা সম্পর্কে
সম্পর্ককে মূলত প্রচারের আড়ালে রাখার পর, এই জুটি ২০২৩ সালের মে মাসে নয়াদিল্লির কাপুরথালা হাউজে বাগদান সম্পন্ন করেন। সেই বছরের শেষের দিকে, পরিণীতি এবং রাঘব উদয়পুরের দ্য লীলা প্যালেসে একটি ঘরোয়া অথচ জমকালো বিবাহ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। বিয়ের প্রায় দুই বছর পর, ২০২৫ সালের ১৯ অক্টোবর, তাঁরা তাঁদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানান।
পরিণীতি চোপড়া এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার আসন্ন কাজ
পরিণীতিকে এরপর নেটফ্লিক্সের ছবি 'তালাশ'-এ দেখা যাবে। রেনিল ডি'সিলভা পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জেনিফার উইঙ্গেট, তাহির রাজ ভাসিন, হারলিন শেট্টি, সোনি রাজদান, সুমিত ব্যাস, অনুপ সোনি এবং চৈতন্য চৌধুরী। ছবিটি এই বছরের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
প্রিয়াঙ্কা ২০২৭ সালে এস এস রাজামৌলির 'বারাণসী' ছবির মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমায় প্রত্যাবর্তন করবেন। এই মহাকাব্যিক ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন এবং এটি ২০২৭ সালের এপ্রিলে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More