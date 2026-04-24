    Priyanka Chopra: শ্যুটিং ফ্লোরে আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার প্রিয়াঙ্কা, নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, তারপর?

     Priyanka Chopra: সিনেমার শুটিংয়ের সময় অভিনেতাদের সাথে নানা দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে। প্রিয়াঙ্কার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হবে।

    Apr 24, 2026, 17:51:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    Priyanka Chopra: প্রিয়াঙ্কা শুধুমাত্র বলিউডের অভিনেত্রী হিসেবে নয়, তিনি এই মুহূর্তে একজন গ্লোবাল স্টার। শ্যুটিং চলাকালীন একাধিকবার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। একবার এমন ঘটনাও ঘটে যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে যান তিনি।

    শ্যুটিং ফ্লোরে আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার প্রিয়াঙ্কা
    শ্যুটিং ফ্লোরে আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার প্রিয়াঙ্কা

    কোন সিনেমার শুটিংয়ের সময় ঘটেছিল এই ঘটনা?

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ক্যারিয়ারের এই অজানা ঘটনাটি ২০০৫ সালের, যখন তিনি তাঁর 'ওয়াক্ত: দ্য রেস এগেইনস্ট টাইম' সিনেমার শুটিং করছিলেন। এই সিনেমার 'ডু মি আ ফেভার, লেটস প্লে হোলি' গানটি মনে আছে? হ্যাঁ, সেই গানটি যেখানে অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আছেন। এই গানটির শুটিংয়ের সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

    শুটিংয়ের সময় কী হয়েছিল?

    শুটিংয়ের সময় সেটে চারপাশে জল এবং রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। প্রিয়াঙ্কা সম্পূর্ণ আনন্দের মেজাজে নাচছিলেন, তখনই হঠাৎ নাচতে নাচতে প্রিয়াঙ্কার পা ভুল করে সেখানে পাতা একটি বিদ্যুতের তারে পড়ে যায়।

    জল এবং রঙের কারণে বিদ্যুৎ এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে প্রিয়াঙ্কা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক পান। তিনি ঘটনাস্থলেই পড়ে যান। তাঁর অবস্থা দেখে সেটে হুলুস্থুল পড়ে যায় এবং অবিলম্বে শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়।

    প্রিয়াঙ্কার অবস্থা দেখে তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারের পরামর্শে প্রিয়াঙ্কাকে পুরো একদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। ডাক্তারদের তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসার পর যখন তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়, তখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

    'ওয়াক্ত: দ্য রেস এগেইনস্ট টাইম' সম্পর্কে

    এই ছবিটি বিপুল অমৃতলাল শাহের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল। এই সিনেমায় অভিনয় করেন অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয় কুমার, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং শেফালি শাহ। এই সিনেমায় একজন বাবা তাঁর আদরের, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেকে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাতে চান। গল্পের সারমর্ম পড়ে আপনার মনে হতে পারে যে এটি একটি খুব সিরিয়াস ছবি। কিন্তু তা নয়। এতে রাজপাল যাদব এবং বোমান ইরানির কমেডির মজাদার ছোঁয়া রয়েছে।

    News/Entertainment/Priyanka Chopra: শ্যুটিং ফ্লোরে আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার প্রিয়াঙ্কা, নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, তারপর?
