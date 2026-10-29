হাতে মেহেন্দি, সিঁথিতে সিঁদুর! এয়ো লুকে প্রিয়াঙ্কা, বর নিক জোনাসের দীর্ঘায়ু কামনায় পালন করলেন করবা চৌথ

হাতে মেহেন্দি, সিঁথিতে সিঁদুর! এয়ো লুকে প্রিয়াঙ্কা, বর নিক জোনাসের দীর্ঘায়ু কামনায় পালন করলেন করবা চৌথ
স্বামী নিক জোনাসের জন্য করবা চৌথের উপোস রাখলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২৯ অক্টোবর উৎসবের নানা মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। সিঁদুরে লাল পোশাক, সিঁথিতে সিঁদুর আর নিজের হাতে আঁকা মেহেন্দিতে ধরা দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে মেয়ে মালতী মেরি ও নিকের আদুরে মুহূর্তও মন জয় করেছে অনুরাগীদের।
বিয়ের পর থেকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও উৎসবের সঙ্গে নিজের যোগ বারবার তুলে ধরেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার করবা চৌথেও তার অন্যথা হল না। স্বামী নিক জোনাসের দীর্ঘায়ু কামনায় উপোস করলেন অভিনেত্রী। উৎসবের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতেই নজর কাড়ল তাঁর সাজ।
করবা চৌথের উপোস ভাঙার সময় সিঁদুরে লাল রঙের একটি ট্র্যাডিশনাল কুর্তা সেট পরেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। স্লিভলেস কুর্তার সঙ্গে ছিল অরগাঞ্জা দুপাট্টা। পোশাকের উপর সোনালি লেসের কাজ, ঝলমলে সিকুইন এবং অ্যাপ্লিকের কারুকাজ সাজটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।
সোনার গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর—প্রিয়াঙ্কার সাজে সাবেকিয়ানা
ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে সোনার কুন্দনের গয়নায় সাজ সম্পূর্ণ করেন অভিনেত্রী। হাতে ছিল হাথফুল, কানে মুক্তোখচিত ঝুমকো, আঙুলে আংটি এবং নজরকাড়া একটি ঘড়ি। মাঝখানে সিঁথি করে খোলা চুলে হালকা ওয়েভ, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, গালে ব্লাশ, চোখে মাসকারা এবং কপালে লাল টিপ—সব মিলিয়ে সাবেকি সাজে ধরা দেন প্রিয়াঙ্কা। সিঁথিতে সিঁদুরও পরেছিলেন তিনি।
'কবে উঠবে চাঁদ?'—মজার পোস্ট প্রিয়াঙ্কার
করবা চৌথের ছবি ভাগ করে নেওয়ার সময় নিজের চেনা রসিক মেজাজেও ধরা দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। একটি ছবিতে বেসবল ক্যাপ পরে চাঁদের অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় তাঁকে। ছবির ক্যাপশনে মজা করে লেখেন, 'কবে উঠবে এই চাঁদ?'
অন্য একটি ছবিতে নিকের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে পোজ দিয়েছেন অভিনেত্রী। হাতে ছিল করবা চৌথের পুজোর থালি। সেই ছবির সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার মজার মন্তব্য, প্রতি বছরই তিনি একটু বেশি সিনেম্যাটিক হয়ে ওঠেন!
বাবা নিককে জড়িয়ে মালতী, আদুরে মুহূর্ত ভাগ প্রিয়াঙ্কার
উৎসবের ছবির মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি মুহূর্তগুলির একটি ছিল মেয়ে মালতী মেরির সঙ্গে নিকের ছবি। সেখানে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায় ছোট্ট মালতীকে। ছবিটি পোস্ট করে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, 'বাবা বাড়ি ফিরেছে! একটা ফ্রেমেই আমার গোটা পৃথিবী… সকলকে করবা চৌথের শুভেচ্ছা।' পরিবারের এই আদুরে মুহূর্ত অনুরাগীদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে।
নিজের হাতেও মেহেন্দি আঁকলেন প্রিয়াঙ্কা
করবা চৌথ উপলক্ষে নিজের হাতে মেহেন্দিও এঁকেছেন অভিনেত্রী। বিশেষ বিষয় হল, সেই নকশা অন্য কাউকে দিয়ে নয়, নিজেই তৈরি করেছেন প্রিয়াঙ্কা। মেহেন্দিতে লেখা ছিল নিক ও মেয়ে মালতীর নামের আদ্যক্ষর।
ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, 'নিজের হাতে… স্বামীর নামের মেহেন্দি। যাঁরা করবা চৌথ পালন করছেন, তাঁদের সকলকে শুভেচ্ছা।' পাশাপাশি মিষ্টি নিয়ে একটি মজার ইঙ্গিতপূর্ণ ক্যাপশনও দিয়েছেন তিনি। উৎসবের সাজ, স্বামীর প্রতি ভালোবাসা আর পরিবারের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত—সব মিলিয়ে প্রিয়াঙ্কার করবা চৌথের উদযাপন যেন হয়ে উঠল ভালোবাসার এক বিশেষ উদাহরণ।
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