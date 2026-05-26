ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ধুরন্ধরের প্রোডাকশন ডিজাইনার! কাজ দেওয়ার অজুহাতে হোটেলে ডেকে চলে যৌন নিপীড়ন

ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ধুরন্ধরের প্রোডাকশন ডিজাইনার! কাজ দেওয়ার অজুহাতে হোটেলে ডেকে চলে যৌন নিপীড়ন
‘ধুরন্ধর’-এর প্রোডাকশন ডিজাইনার জন জোসেফ ওরফে জোয়েলের বিরুদ্ধে চণ্ডীগড়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ব্লকবাস্টার হিট ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর প্রোডাকশন ডিজাইনার জন জোসেফ ওরফে জোয়েলের বিরুদ্ধে চণ্ডীগড়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলা অভিযোগ করেছেন যে, ছবিটির শুটিং চলাকালীন একটি হোটেল কক্ষে তাঁকে জোরপূর্বক যৌন নিপীড়ন করা হয় এবং পরে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে, সেক্টর ১৭ থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭৪, ৭৯, ১২৩, ১২৬(২) এবং অন্যান্য ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।
নাগপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা তার অভিযোগে জানিয়েছেন যে, ২০১৫ সালে যখন সেক্টর ১৮-এর টেগোর থিয়েটারে ‘ধুরন্ধর’ ছবির শুটিং চলছিল, তখন ছবিটির প্রোডাকশন টিমের সদস্য জন জোসেফের সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি তাঁকে ছবিতে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। এরপর তাদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত তাঁকে সেক্টর ১৭-এর একটি হোটেলে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে জোরপূর্বক যৌন নির্যাতন করা হয়।
ওই নারী জানান, অভিযুক্ত তাকে হুমকি দেয় এবং ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য চাপ দেয়। পরে সে তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালায়। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, অক্ষয় খান্নার (রেহমান ডাকাত) রাঁধুনি আখলাকের চরিত্রে অভিনয় করা নাদিম খানও এই বছরের জানুয়ারিতে একটি ধর্ষণ মামলায় মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এক নারী গৃহকর্মী তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং দীর্ঘ সময় ধরে যৌন শোষণের অভিযোগ এনেছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই নারীর সঙ্গে ১০ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক রেখেছিল এবং পরে তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। ওই নারী প্রথমে ভার্সোভা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, যা পরে মালভানি থানায় স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সিনেমার কথা বলতে গেলে, আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরান্ধর’ এবং ‘ধুরান্ধর ২’ ব্লকবাস্টার হিট, যা আয়ের বহু রেকর্ড ভেঙেছে।
